4 người bị kết án phạt tù ở Vĩnh Phúc bỏ trốn

Cụ thể, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan Thi hành án Hình ự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định truy nã đối với 04 người kết án phạt tù được tại ngoại trốn thi hành án gồm các đối tượng: Đinh Thị Thảo, Nguyễn Quang Vũ, Lâm Văn Quang và Nguyễn Đỗ Hoàng Tú.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, các đối tượng trên đã lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật trong khi được tại ngoại chờ đi chấp hành án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết định truy nã Lâm Văn Quang.

Về nhân thân 4 đối tượng, Lâm Văn Quang sinh năm 1994, quê xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc; thường trú xã Tam Quan, huyện Tam Đảo. Quang cao 1m66, khuôn mặt chữ nhật, sống mũi thẳng.

Quang bị tuyên phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức", án phạt 39 tháng tù.

Quyết định truy nã Đinh Thị Thảo.

Đinh Thị Thảo sinh năm 1997, quê phường Xuân Hoà, TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc; thường trú phường Xuân Hoà, TP.Phúc Yên. Thảo cao 1m55, khuôn mặt hình trái xoan, sống mũi lõm. Thảo bị tuyên phạm tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức", án phạt 3 năm 6 tháng tù.

Quyết định truy nã Nguyễn Đỗ Hoàng Tú.

Nguyễn Đỗ Hoàng Tú sinh năm 2002, quê xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội; thường trú thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc. Tú cao 1m76, mặt trái xoan, sống mũi thẳng, phạm tội "Giữ người trái pháp luật", án phạt 1 năm 6 tháng tù.

Nơi ở trước khi trốn của Tú tại tổ dân phố Then, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô.

Quyết định truy nã Nguyễn Quang Vũ.

Nguyễn Quang Vũ sinh năm 1990, quê phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Vũ cao 1m69, khuôn mặt chữ nhật, sống mũi thẳng, phạm tội "Gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích", án phạt 4 năm 9 tháng tù. Trước khi trốn, Vũ ở tổ dân phố Đôn Hậu, phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo đến toàn thể người dân "Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Hoặc có thông tin liên quan đến 04 đối tượng truy nã trên thông báo ngay cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 1, đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, SĐT: 069.26.21.081 hoặc đồng chí Đại úy Nghiêm Xuân Trường, Cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp- Công an tỉnh Vĩnh Phúc; SĐT 0388.153.380.