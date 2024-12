Nữ Ủy viên Trung ương Đảng và Phó trưởng Dân vận T.Ư thôi nhiệm vụ Đại biểu HĐND TP. Hà Nội

Ngày 12/12, tại kỳ họp thứ 20, Khoá XVI, HĐND TP.Hà Nội đã tiến hành công tác nhân sự.

Theo đó, HĐND TP.Hà Nội đã cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đại biểu HĐND TP.Hà Nội đơn vị bầu cử số 13 - huyện Chương Mỹ.

HĐND TP.Hà Nội cũng cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP.Hà Nội khoá XVI với ông Nguyễn Quang Đức - nguyên Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 24 - huyện Hoài Đức) do được Trung ương điều động nhận công tác khác.

Bà Nguyễn Thị Tuyến trước đó đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Quang Đức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ảnh: TP.HN

Bà Nguyễn Thị Tuyến là đại biểu HĐND Thành phố 3 khoá 14, 15, 16; ông Nguyễn Quang Đức là đại biểu HĐND Thành phố 2 khoá 15, 16.

Cũng trong ngày 12/12, sau 3 ngày rưỡi làm việc, kỳ họp thứ 20 khoá XVI HĐND TP.Hà Nội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành phiên họp bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, các đại biểu HĐND Thành phố đều thống nhất đánh giá: trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức; với quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là tiến độ các công trình trọng điểm, các vấn đề dân sinh, bức xúc và đã đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với 25 chỉ tiêu, 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó mục tiêu là Thành phố nghiêm túc, khẩn trương trong triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là quán triệt và triển khai hiệu quả các quan điểm, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm để Thủ đô vững bước cùng đất nước phát triển nhanh, bền vững, trong "kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

Ảnh: TP.HN

Triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả Luật Thủ đô 2024 đã được Quốc hội thông qua và 02 Quy hoạch Thủ đô sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá, hiệu quả, khả thi để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, phát triển đô thị; tập trung xử lý, giải quyết triệt để, hiệu quả các vấn đề về: ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, nước thải, không khí, hạ tầng giao thông; sắp xếp, hoàn thiện tổ chức, bộ máy "Tinh gọn - Mạnh- Hiệu năng- Hiệu lực- Hiệu quả"; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, uỷ quyền, duy trì kỷ luật, kỷ cương; phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đẩy mạnh công tác đối ngoại, tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Về hoạt động giám sát tại kỳ họp: HĐND Thành phố đã xem xét các báo cáo của UBND Thảnh phố và các cơ quan theo quy định của Luật. Xem xét và ban hành các nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố năm 2024; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND Thành phố năm 2025 về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán trên địa bàn Thành phố.

Chia sẻ về 2 cán bộ được điều động lên Trung ương là bà Nguyễn Thị Tuyến và ông Nguyễn Quang Đức, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội chia sẻ, họ là cán bộ lãnh đạo Thành phố, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, giữ các chức vụ quan trọng của Thành phố.

"Thay mặt HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố, tôi trân trọng cảm ơn những đóng góp quan trọng của các đồng chí đối với sự nghiệp phát triển của Thủ đô và hoạt động của HĐND Thành phố trong thời gian qua và xin chúc các đồng chí trên cương vị mới sẽ tiếp tục có nhiều thành tích, bước phát triển mới; tiếp tục quan tâm, theo dõi, tạo điều kiện cho sự phát triển Thủ đô và HĐND Thành phố" – Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu.