Tin mới nhất về bão số 6: Đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa cực lớn, nhiều nơi ở miền Trung ngập

Cập nhật tin bão số 6 mới nhất: Đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 6, tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 6, giật cấp 7; Lệ Thuỷ (Quảng Bình) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Cẩm Lệ (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Sơn Trà (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 9, giật cấp 10.

Từ đêm qua đến chiều nay (27/10), khu vực từ Hà Tĩnh-Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính đến 16 giờ ngày 27/10, phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Chiều nay (27/10), sau khi đi sâu vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h.

Đến 04h ngày 28/10, áp thấp nhiệt đới trên đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Nam Đà Nẵng; cường độ cấp 6, giật cấp 8

Đến 13h ngày 28/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp, trên vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế - Quảng Nam.

Hướng di chuyển của bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.

Cảnh báo tác động của áp thấp nhiệt đới

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.Trên đất liền:Trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Nam có gió giật mạnh cấp 6-8; vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9

Từ nay đến hết đêm 28/10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Đáng chú ý, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, , trong 12 giờ qua lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị lên nhanh.

Mực nước lúc 13h00 hôm nay (27/10) trên các sông như sau: Trên sông Bến Hải tại Gia Vòng 10.78 m, trên báo động (BĐ) 3 là 0.22m; tại Hiền Lương 1.87m, dưới BĐ 2 là 0.13m. Sông Hiếu tại Đầu Mầu là 23.33m, dưới BĐ 3 là 0.17m, tại Đông Hà 2.20m trên BĐ 1 0.20m...

Từ 6-12 giờ tới lũ trên các sông tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức dưới báo động 3, đến trên báo động 3, đỉnh lũ duy trì ở mức cao; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc khu vực miền núi các huyện Hướng Hoá, Đakrông, Cam Lộ, các xã phía Tây huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng; sạt lở đất tại các bãi thải dự án thi công điện gió, các công trình đường cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ và Cam Lộ - La Sơn.

Tại Quảng Bình, hiện nay, mực nước trên lưu vực sông Kiến Giang đang lên nhanh và ở mức trên báo động 3 tới 15m. Mực nước lúc 15 giờ ngày 27/10 như sau: Trên sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang 14.35m trên BĐ3 1.35m. Trên Sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy 2.84m trên BĐ3 0.14m.

Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thuỷ văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do mưa lớn nên đã xảy ra tình trạng ngập lụt ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.