Một công ty tiếp thị lên kế hoạch thay thế người viết quảng cáo và thiết kế đồ họa bằng Trí tuệ nhân tạo AI

Cụ thể, công ty quản lý thương hiệu và tiếp thị ở Trung Quốc tên là BlueFocus có kế hoạch thay thế một số người viết quảng cáo và thiết kế đồ họa bằng các mô hình AI sáng tạo như ChatGPT, theo một bản ghi nhớ nội bộ được tờ Bloomberg xem xét.

Một công ty Trung Quốc đang lên kế hoạch thay thế một số người viết quảng cáo và thiết kế đồ họa bằng AI. Ảnh: @AFP.

Rõ ràng, tập đoàn đại lý tiếp thị hàng đầu Trung Quốc BlueFocus đã gây bất ngờ cho thị trường, khi tuyên bố sẽ chấm dứt "hoàn toàn và vô thời hạn" việc thuê ngoài thiết kế sáng tạo, viết quảng cáo, lập kế hoạch và lập trình cũng như việc làm tạm thời. Tin tức được chia sẻ qua email nội bộ, như được hiển thị trong ảnh chụp màn hình email được truyền thông Trung Quốc chia sẻ. Phía công ty cho biết đây là một phần trong quyết định quản lý nhằm nắm bắt nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra (AIGC).

Nói một cách chi tiết thì BlueFocus được cho là quan tâm đến việc sử dụng công nghệ AI của Alibaba Group Holding Ltd và Baidu Inc. Trong khi đó, Baidu gần đây đã công bố phiên bản ChatGPT của mình có tên là Ernie Bot nhưng chưa tung ra thị trường.

"Để đón nhận làn sóng mới về nội dung do AI tạo ra, bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi đã quyết định ngừng tất cả chi tiêu cho các nhà thiết kế và viết quảng cáo của bên thứ ba", bản ghi nhớ nội bộ cho thấy, theo Bloomberg.

"Quyết định không thuê ngoài công việc sáng tạo nhằm đặt nền móng cho BlueFocus nắm bắt hoàn toàn các mô hình nội dung do AI tạo ra", trích dẫn từ công ty có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết trong một email nội bộ.

Nắm bắt nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, BlueFocus sẽ thay thế những người viết quảng cáo và thiết kế đồ họa. Ảnh: @AFP.

Hồi tháng 3, BlueFocus đã xác nhận hợp tác chiến lược với Microsoft khi trở thành đại lý chính thức của Microsoft Advertising để hợp tác phát triển các sản phẩm công nghệ dựa trên OpenAI. BlueFocus Media sẽ thiết lập một 'Trung tâm AIGC' trong nhóm metaverse quốc tế của mình. Để nhấn mạnh các cam kết của mình, đại lý BlueFocus đã đưa ra một khẩu hiệu mới đó là "Think with AI, Win with AI" (tạm dịch là Suy nghĩa với AI, chiến thắng với AI).

Hiện phía BlueFocus đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào của Businessinsider về thông tin này. Theo trang web của mình, Mercedes, Samsung và P&G là một số khách hàng của BlueFocus. Công ty cho biết họ có 5.000 nhân viên trên khắp thế giới và 100 văn phòng tại hơn 10 quốc gia.

Kể từ khi được phát hành vào tháng 11 năm ngoái, ChatGPT của OpenAI đã làm dấy lên mối lo ngại về tác động tiềm ẩn mà các công cụ AI tổng quát gây ra cho lực lượng lao động. Các công việc truyền thông, bao gồm cả quảng cáo và báo chí, nằm trong số những vai trò hàng đầu có khả năng bị thay thế, các chuyên gia trước đây đã nói với tờ Businessinsider.

Nỗi lo sợ về việc AI thay thế con người đã lan tràn trong hầu hết mọi ngành công nghiệp trong nhiều năm. Các nhà điều hành truyền thông đặc biệt coi AI tổng quát là một mối đe dọa hiện hữu mới, lo lắng rằng các chatbot sáng tạo sẽ đánh cắp độc giả và nhà quảng cáo, giống như những cải tiến internet trước đây đã làm. Nhiều người đang tìm cách giảm thiểu hậu quả, chẳng hạn như thông qua ràng buộc nội dung hoặc luật pháp bao quanh.

Anu Madgavkar, một đối tác tại Viện Toàn cầu McKinsey, cho biết: "Phân tích và diễn giải một lượng lớn dữ liệu và thông tin dựa trên ngôn ngữ là một kỹ năng mà bạn mong đợi các công nghệ AI tổng quát sẽ phát triển".

Một số trang tin tức đã thử nghiệm sử dụng các mô hình AI để viết bài và các loại nội dung truyền thông khác, bao gồm BuzzFeed và CNET. Tổng biên tập toàn cầu của Businessinsider gần đây đã thông báo tòa soạn của họ sẽ bắt đầu thử nghiệm ChatGPT. Madgavkar nói với Insider rằng hầu hết công việc trong các công việc truyền thông không thể hoàn toàn tự động. Madgavkar nói: "Có rất nhiều sự đánh giá của con người đối với mỗi công việc này".

Kể từ khi được phát hành vào tháng 11 năm ngoái, ChatGPT của OpenAI đã làm dấy lên mối lo ngại về tác động tiềm ẩn mà các công cụ AI tổng quát gây ra cho lực lượng lao động. Ảnh: @AFP.

AI sáng tạo có khả năng ảnh hưởng đến 300 triệu việc làm toàn thời gian trên khắp thế giới, nghiên cứu từ Goldman Sachs cho thấy. Báo cáo cho biết khoảng 2/3 công việc hiện tại có thể được tự động hóa phần nào và AI tổng quát có thể thực hiện tới 1/4 công việc, dựa trên phân tích các nhiệm vụ nghề nghiệp trong các công việc ở Hoa Kỳ và Châu Âu.

Báo cáo của Goldman gợi ý rằng nếu AI tổng quát được triển khai rộng rãi, nó có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí lao động và tạo ra việc làm mới.

Công nghệ mới cũng có thể tăng năng suất lao động toàn cầu, với ước tính của Goldman rằng AI thậm chí có thể tăng GDP toàn cầu hàng năm lên 7%.

Còn theo báo cáo của The Paper, sự phát triển nhanh chóng của AI đã tác động đáng kể đến hoạt động tuyển dụng của doanh nghiệp. Các vị trí như họa sĩ concept game hay thiết kế đồ họa đang bị thu hẹp trong khi một số đội gia công phần mềm đã có kế hoạch sa thải nhưng cho đến nay vẫn chưa xảy ra tình trạng thất nghiệp diện rộng. Trong khi đó, nhân tài AI được các doanh nghiệp săn đón với mức lương lên tới hàng triệu nhân dân tệ mỗi năm.