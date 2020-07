Một doanh nghiệp đang nhập 1.000 con heo thịt về Việt Nam

Cụ thể, vào đêm ngày 27/6, DN này nhập 300 con heo thịt qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An).

Theo kế hoạch, doanh nghiệp này sẽ nhập 1.000 con heo thịt từ Thái Lan về Việt Nam.

Số heo này được đưa về cách ly tập trung tại huyện Tân Hưng để lấy mẫu kiểm tra. Lô heo này xuất đi ngày 29/6.

Tiếp theo, ngày 1/7, DN này lại nhập tiếp 600 con heo thịt. Sau khi lấy mẫu kiểm tra, lô heo này được xuất về TP.HCM vào ngày 2/7.

Liên quan đến heo thịt, theo Công an tỉnh Long An, 6 tháng đầu năm nay, công an tỉnh này đã bắt gần 330 con heo thịt nhập lậu từ Campuchia.



Mặc dù thị trường thịt lợn im ắng nhưng giá lợn hơi vẫn cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Gần nhất là, ngày 10/6, tại ấp Gò Tranh (xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường), lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh) phối hợp Công an TX. Kiến Tường thu giữ 21 con heo thịt (tổng trọng lượng 2.113kg) nhập lậu từ Campuchia.

Trên thị trường, ngày 4/7, giá heo hơi ít biến động. Trong đó, giá heo hơi tại miền Nam phổ biến từ 83.000-88.000 đồng/kg.

Đặc biệt, giá heo hơi cao nhất ghi nhận được ở Cà Mau, Cần Thơ, đạt 88.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Đồng Nai, TP.HCM đạt khoảng 85.000 đồng/kg.

Một vụ heo nhập lậu bị cơ quan chức năng Long An thu giữ.

Tại miền Bắc, thị trường thịt heo ổn định. Thương lái thu mua từ 88.000-92.000 đồng/kg. Hiện, giá lợn hơi cao nhất ghi nhận được ở Hưng Yên, đạt 92.000-93.000 đồng/kg.

