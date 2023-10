Một gia đình ở Bình Phước sống trong sợ hãi, nhiều lần bị đe dọa đâm chết tại vườn điều

Ngày 5/10, bà Nông Thị Sim (ngụ ấp Trảng Tranh, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cho biết, bà đã nộp đơn tố cáo (lần 2) đến Thanh tra Công an tỉnh Bình Phước; Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước; Công an xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng tố cáo việc ông Phạm Văn Thiều (ngụ tại xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cầm dao, côn nhị khúc rượt đuổi đòi hành hung con trai và con rể của bà; có hành vi cướp hạt điều tại mảnh đất rẫy nhà bà đang canh tác.

Cầm dao, nhị khúc, đe dọa, chửi bới…

Theo bà Sim, mảnh đất rẫy nơi nhà bà đang canh tác hạt điều có diện tích khoảng 3,2ha tại xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Đất rẫy này trước đó được bà Nguyễn Thị Hà (trú tại Khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) bán lại cho bà Sim vào ngày 30/8/2022 với số tiền 3.200.000.000 đồng (giấy tờ tay). Ngay sau khi mua mảnh đất rẫy trên, gia đình bà Sim quản lý, trồng, thu hoạch hạt điều cho đến nay.

Hình ảnh ông Phạm Văn Thiều xuất hiện trong rẫy, sử dụng dao để đe dọa trai của bà Sim là Dũng. Ảnh: NVCC

Bà Sim kể, 6 tháng về trước (ngày 1/3), con trai và con rể là Nông Văn Dũng, Nguyễn Văn Năm ra rẫy thu hoạch hạt điều. Lúc này, bất ngờ ông Phạm Văn Thiều xuất hiện, sử dụng dao đe dọa Dũng, con trai của bà Sim, vì cho rằng đây là đất đang có tranh chấp. Ông Thiều buộc Dũng phải dọn đồ đạc ra khỏi rẫy điều, và dọa nếu không dọn ra sẽ bị đâm chết.

Ông Phạm Văn Thiều buộc Dũng - con bà Sim dọn rời khỏi rẫy điều, nếu không đâm chết. Clip: NVCC

Những sự việc này diễn ra được quay video lại và Công an xã Đăng Hà, Công an xã Thống Nhất (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đã lập biên bản, thu giữ 1 dao, 1 côn nhị khúc. Còn về video ghi lại sự việc ông Thiều kể trên, bà Sim đã cung cấp cho Công an huyện Bù Đăng.

"Liên tiếp các ngày 2/3 đến 8/3, vợ và con ông Thiều đã vào rẫy điều mà gia đình tôi đã mua với bà Nguyễn Thị Hà, dùng vũ lực lấy điều của gia đình tôi rồi chở đi bán. Công an hai xã Đăng Hà, Thống Nhất đã đến hiện trường tiếp tục lập biên bản thu giữ 1 túi hạt điều 29kg...", bà Sim cho biết.

Quá bức xúc với những hành động trên, bà Sim đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tuy nhiên qua nhiều tháng chờ đợi, bà Sim mới vừa nhận được phản hồi từ Công an huyện Bù Đăng (ngày 3/10).

Bà Sim bày tỏ: "Hành động cầm dao, côn nhị khúc rượt đuổi đe dọa hành hung con tôi là điều không thể chấp nhận. Hiện nay, vườn điều nhà tôi đã vào vụ mùa thứ 2, tôi lo sợ những đối tượng kể trên sẽ tiếp tục đến đe doạ, hành hung, cướp điều của nhà tôi… Nếu ông Thiều thấy có vấn đề liên quan chuyện đất đai thì đề nghị chính quyền giải quyết, trường hợp cao hơn nữa là đưa ra toà. Đăng này ông đã có hành vi đe dọa khiến gia đình tôi phải sống trong lo sợ".

Không có căn cứ xử lý?

Ở một diễn biến có liên quan, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đăng đã tiếp nhận đơn tố cáo (lần 1) của bà Sim. Đơn vị này đã tiến hành làm việc với những người liên quan và xem xét tài liệu, chứng cứ do bà Sim cung cấp. Tuy nhiên, nguồn tin cho rằng, việc bà Sim tố cáo ông Phạm Văn Thiều có hành vi đe dọa giết người và trộm cắp tài sản, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Đăng cho rằng không có căn cứ.

Ông Phạm Văn Thiều cầm dao dọa hành hung buộc con trai của bà Sim rời khỏi rẫy điều nếu không đâm chết. Clip: NVCC

Bà Sim cho biết thêm, đã nhận được thông báo từ Công an huyện Bù Đăng chiều 3/10, với nội dung như trên. Bà bày tỏ: "Có video ghi lại cảnh ông Thiều dùng dao, dùng côn nhị khúc rượt đuổi, dọa hành hung con tôi và hành vi cướp 29kg hạt điều đã được Công an hai xã Đăng Hà, Thống Nhất lập biên bản hôm 2/3, nhưng đến nay tôi mới nhận được thông báo: không có căn cứ để xử lý hành vi của vợ,con ông Thiều".

Bà Sim cho hay sẽ tiếp tục làm đơn kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp tục xem xét lại hành vi của vợ, con ông Thiều.

Theo nhận định của luật sư Trương Văn Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM), việc ông Thiều có hành vi đe dọa anh Dũng (con ruột bà Sim) và Năm (con rể bà Sim), gây ra tâm lý lo sợ không dám tiếp tục thu hoạch hạt điều. Việc ông Thiều dùng hung khí nguy hiểm đe dọa, không cho người canh tác, thu hoạch là có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Nếu cho rằng, mảnh đất này có tranh chấp thì cần phải được giải pháp theo quy định của pháp luật.

Sự việc đã được lập biên bản, thu giữ hung khí là dao, côn nhị khúc và túi hạt điều có trọng lượng 29kg. Như vậy, trong vụ việc này, cơ quan chức năng đã có chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm như nội dung tố cáo của bà Sim.