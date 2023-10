Giống xoài Đài Loan ưu điểm dễ trồng, phát triển nhanh, trái bảo quản được lâu nên thị trường tiêu thụ mạnh, giá ổn định.

4 năm trước, sau khi tìm hiểu, học hỏi các hộ trồng xoài Đài Loan tại tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk, anh Hòa nhận thấy giống xoài này cho năng suất cao. Vì vậy, anh quyết định chuyển đổi 5 sào đất cao su sang trồng xoài.

Theo anh Hòa, khí hậu, thổ nhưỡng Bình Phước thích hợp với các loại cây ăn trái và cho chất lượng thơm ngon.

Xoài Đài Loan dễ trồng, dễ chăm sóc, sinh trưởng vượt trội so với các giống xoài khác, tỷ lệ ra hoa, đậu trái cao. Trong thời kỳ đầu phát triển của cây, đất cần tơi xốp, bảo đảm đủ ẩm nhưng thoát nước.

Để có những trái xoài to, đẹp, anh Hòa chủ yếu bón phân heo, phân gà ủ hoai mục tạo độ tơi xốp cho đất, giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn.

Anh Hòa cho biết: Quan trọng nhất là chọn giống đảm bảo, có nguồn gốc rõ ràng. Xoài Đài Loan có 2 loại giống gồm: da xanh, ruột trắng và da xanh, ruột vàng. Tôi trồng giống ruột vàng. Để được trái xoài chất lượng thì trước hết tuyển những trái tròn đều ngay từ lúc còn nhỏ.

Một bông xoài có rất nhiều trái non, vì vậy tôi tỉa bớt trái non để cây nuôi trái đạt chất lượng cao. Nếu để số lượng nhiều, khi trái lớn sẽ va chạm làm nứt, rụng, mẫu mã không đẹp. Những trái xoài non khi cắt tỉa cũng được các nhà hàng thu mua để muối chua và được người tiêu dùng ưa thích.

Cán bộ Hội Nông dân xã Phú Riềng (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) tham quan vườn xoài của hộ anh Mai Văn Hòa.

Một khâu nữa cũng rất quan trọng là bao trái để tránh côn trùng đục phá và giữ màu sắc trái đẹp, vỏ bóng. Vì vậy, anh Hòa thường bọc trái bằng túi chuyên dụng.

Theo kinh nghiệm của anh Hòa, muốn xoài cho thu trái vụ, cần nắm rõ quá trình sinh trưởng, ra hoa kết trái để cắt cành, tỉa nhánh và sử dụng các biện pháp kích thích giúp cây ra hoa.

Sau mỗi đợt thu hoạch, anh Hòa vệ sinh vườn, làm cỏ sạch sẽ, cắt bỏ những cành bị sâu bệnh, ốm yếu, bị che khuất trong tán và bón phân đúng lúc, đúng liều lượng để cây phát lộc rồi xử lý cho ra hoa trái vụ. Từ cách làm này, vườn xoài của hộ anh Hòa cho thu 4 đợt trái/năm.



Bà Lê Thị Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước): Mô hình trồng xoài Đài Loan trái vụ của nhà nông Mai Văn Hòa bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, Hội sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình này để nông dân trong xã tiếp cận, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, tăng thu nhập.

"Chúng tôi cũng khuyến cáo nông dân không nên ồ ạt chuyển sang trồng loại xoài này, dễ gây thừa nguồn cung; nên áp dụng mô hình trồng xen, vừa tận dụng đất đai vừa giảm rủi ro từ thị trường...", bà Thanh nói.

Xoài Đài Loan do anh Hòa trồng có trọng lượng trung bình từ 1-1,5kg/trái, cùi dày, hạt mỏng, ngọt đậm. Vì là xoài trái vụ nên mỗi khi vào mùa thu hoạch, thương lái từ Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh... đến tận vườn thu mua.

Với diện tích 5 sào trồng 450 cây xoài Đài Loan, mỗi năm gia đình anh Hòa thu hơn 50 tấn. Với giá bán trung bình 20-25 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu về hơn 200 triệu đồng.

Anh Hòa đã mạnh dạn đi đầu trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế gia đình, áp dụng khoa học, kỹ thuật để sản xuất theo hướng an toàn, bền vững. Không chỉ vậy, anh còn nhiệt tình chia sẻ kỹ thuật trồng trọt cho nhiều người dân trong xã.