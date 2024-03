Một huyện ở Nghệ An dân đang trồng 60.000 cây tre dọc bờ sông Lam

Trồng tre, mét dọc bờ sông Lam biện pháp chống sạt lở hiệu quả mà giá rẻ



Ngày 12/3, tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ ra quân trồng tre, mét phòng chống sạt lở dọc bờ sông Lam.

Lễ ra quân trồng tre, mét chống sạt lở dọc bờ sông Lam tại xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Ảnh: Ng.Th

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Phùng Thành Vinh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Trong gần 1 tháng qua, nông dân trên địa bàn huyện Anh Sơn, Nghệ An sôi nổi trồng tre, mét nhằm chống sạt lở dọc bờ sông Lam. Ảnh: Ng.Th

Hưởng ứng chương trình "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024, thực hiện kế hoạch của UBND huyện Anh Sơn, Hội Nông dân huyện Anh Sơn đã chọn đảm nhận công trình trồng tre, mét chống xói mòn, sạt lở dọc sông Lam.

Tre, mét được vận chuyển đến để trồng dọc bờ sông Lam đoạn qua địa bàn xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Ảnh: Ng.Th

Trước đó, trên địa bàn huyện Anh Sơn, Nghệ An thường xuyên xảy ra tình trạng xói mòn, sạt lở ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân. Nếu kè bằng bê tông thì chi phí rất lớn.

Tre là giống cây có chi phí thấp, ít công chăm sóc, có sức sinh trưởng mạnh mẽ. Do đó, trồng tre dọc bờ sông là phương án khả thi nhất để giữ đất, bảo vệ làng, bảo vệ các công trình dân sinh, đất sản xuất của người dân.

Không khí hào hứng, phấn khởi của người dân trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An trong "chiến dịch" trồng tre, mét chống sạt lở bên bờ sông Lam. Ảnh: Ng.Th

Hưởng ứng phong trào phát động của Hội Nông dân huyện, từ đầu tháng 2 đến nay, nông dân các xã: Tào Sơn, Lạng Sơn, Đỉnh Sơn, Thạch Sơn, Long Sơn… đã bắt đầu trồng tre, mét dọc bờ sông Lam. Đặc biệt, tại những vùng có nguy cơ sạt lở cao được ưu tiên trồng trước.

Tre, mét là loại cây dễ trồng, không tốn công chăm sóc, đây là một giải pháp giá rẻ để chống sạt lở. Ảnh: Ng.Th

Dọc sông Lam sẽ có những lũy tre mét vững chắc, tạo bờ kè sinh thái tuyệt đẹp

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, mùa mưa lũ đến nước sông Lam dâng cao, chảy xiết, sạt lở đất sản xuất của người dân, gây nguy hiểm cho các công trình dân sinh. Trồng tre là giải pháp bảo vệ hiệu quả đất sản xuất nông nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi. Đây cũng là phương án quan trọng để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, ổn định đời sống, sản xuất của người dân. Sau mô hình trồng tre chống sạt lở của Hội Nông dân huyện Anh Sơn, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An sẽ triển khai nhân rộng ra nhiều địa phương khác.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cùng trồng tre, mét chống sạt lở với người dân ở huyện Anh Sơn. Ảnh: Ng.Th

Ông Nguyễn Đăng Khoa – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Anh Sơn cho biết, qua khảo sát, các địa bàn có nguy cơ sạt lở cao gồm xã Đỉnh Sơn, Đức Sơn, Vĩnh Sơn, Khai Sơn, Lạng Sơn. Đến thời điểm hiện tại, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã trồng được 10.387 cây tre. Dự kiến toàn huyện sẽ trồng khoảng 60.000 cây tre.

Dự kiến sẽ có hơn 60.000 cây tre, mét được trồng dọc bờ sông Lam đoạn chảy qua địa bàn huyện Anh Sơn, Nghệ An. Ảnh: Ng.Th

Khi cây tre phát triển tốt thành lũy tre, mét vững chắc không chỉ giúp bảo vệ đất, ngăn xói mòn, sạt lở. Bên cạnh đó đây cũng là những bờ kè sinh thái, tạo cảnh quan dọc sông Lam. Măng tre, mét là nguồn thức phẩm sạch được nhân dân mọi miền ưa chuộng, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Đông đảo người dân, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tích cực trồng tre, mét dọc bờ sông Lam đoạn qua địa bàn xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Ảnh: Ng.Th

Không khí trồng tre như ngày hội làng. Đặc biệt tại các cấp Hội Nông dân phong trào trồng tre chống sạt lở, tạo bờ kè sinh thái được triển khai sôi nổi. Người đào hố, người đưa tre xuống, người trồng, người tưới, để những cây tre sớm phát triển.

Đến thời điểm hiện tại, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Anh Sơn, Nghệ An đã trồng được 10.387 cây tre. Ảnh: Ng.Th

Dự kiến trong vòng 1 năm, các xã, thị trấn sẽ hoàn thành việc trồng tre chống xói mòn toàn tuyến Sông Lam chảy qua địa bàn huyện Anh Sơn. Tổng số cây tre, mét được trồng dự kiến là hơn 60.000 cây.