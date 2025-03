Một huyện ở Sóc Trăng bất ngờ giảm hơn 4.200 ha diện tích lúa đông xuân muộn so với năm trước, nguyên nhân do đâu? Một huyện ở Sóc Trăng bất ngờ giảm hơn 4.200 ha diện tích lúa đông xuân muộn so với năm trước, nguyên nhân do đâu?

Vụ lúa đông xuân muộn năm 2025, người dân huyện Long Phú (Sóc Trăng) xuống giống trên 1.780 ha, giảm hơn 4.250 ha so với cùng kỳ.

Hôm nay 17/3, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cùng các sở, ngành có liên quan đã đi kiểm tra thực tế tình hình xâm nhập mặn đối với vụ lúa đông xuân trên địa bàn huyện Long Phú. Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (thứ hai từ trái sang) kiểm tra tình hình sản xuất lúa đông xuân muộn. Ảnh: S.T Trong thời gian đi kiểm tra, ông Trần Văn Lâu đánh giá cao cũng như biểu dương sự chủ động của huyện Long Phú trong việc khuyến cáo người dân giảm diện tích xuống giống vụ lúa đông xuân muộn so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, địa phương có nhiều giải pháp phi công trình và công trình như: tuyên truyền người dân chủ động nạo vét kênh mương trữ ngọt, quan trắc môi trường, chủ động lấy nước vào nội đồng, kịp thời ban bố tình trạng khẩn cấp về chống xâm nhập mặn. "Bước đầu ghi nhận xâm nhập mặn có ảnh hưởng đến lúa đông xuân nhưng chưa có thiệt hại đáng kể, có thể khi thu hoạch mặc dù năng suất không được cao, không mất trắng như những năm trước" - ông Lâu thông tin. Ông Trần Văn Lâu nhấn mạnh, có được kết quả trên là nhờ sự chủ động của chính quyền và người dân. Từ nay đến cuối vụ, nguồn nước ngọt dự trữ trên các kênh mương vẫn đảm bảo phục vụ sản xuất nên cũng hạn chế bị ảnh hưởng bởi hạn mặn. Tuy nhiên, vẫn không thể chủ quan, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị UBND huyện Long Phú thường xuyên cập nhật các bản tin cảnh báo, dự báo về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đến người dân. Bên cạnh đó, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện cần phối hợp Trạm Quản lý thủy nông rà soát, kiểm tra và kịp thời gia cố, sửa chữa các cống xung yếu, theo dõi chặt chẽ nguồn nước, vận hành các cống hợp lý. Song song đó, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền những rủi ro trong việc sản xuất lúa đông xuân muộn và khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ để sản xuất bền vững trong những năm tiếp theo. Theo UBND huyện Long Phú, tình hình xâm nhập mặn 2025 diễn biến phức tạp và đến sớm hơn cùng kỳ. Địa phương đã chủ động tuyên truyền, khuyến cáo nông dân không sản xuất lúa đông xuân muộn. Đến nay, chỉ có hơn 1.780 ha lúa đông xuân muộn đã được xuống giống, giảm hơn 4.250 ha so với cùng kỳ. Hiện lúa trong giai đoạn đẻ nhánh 62 ha, làm đòng gần 1.146 ha, trổ gần 497 ha và chín khoảng 75 ha. Trong đó, có 1,2 ha lúa đông xuân muộn đã thu hoạch, với năng suất 6,1 tấn/ha. Thời điểm này, địa phương đã ghi nhận 66 ha lúa bị ảnh hưởng mặn, nhờ người dân tích cực chăm sóc, lúa đã phục hồi xanh trở lại nên chưa ghi nhận thiệt hại. Ngoài ra, do ảnh hưởng thời tiết, nắng nóng kèm gió mạnh, khoảng 370 ha lúa trong giai đoạn từ làm đòng đến trổ bị khô đầu lá. Trước đó, vào mùa khô năm 2024, huyện Long Phú (Sóc Trăng) có khoảng 6.000 ha lúa đông xuân muộn nằm ngoài kế hoạch (vùng khuyến cáo không xuống giống do ảnh hưởng hạn mặn), trong đó có đến 1.000 ha lúa bị ảnh hưởng bởi hạn mặn. Trong số 1.000 ha này, có khoảng 53 ha bị mất trắng. Luật Đất đai 2024: Mở cửa cho người ngoài ngành nông nghiệp đầu tư đất trồng lúa? 17/03/2025 06:09

Trên trồng cây triệu đô, dưới trồng lúa ở cánh đồng không chân, một nông dân Long An là tỷ phú 16/03/2025 12:50

Kích giá lúa: Giá lúa sẽ lên, nông dân nên xuống giống vụ hè thu để có lúa bán sớm (Bài 4) 14/03/2025 11:29