Dự án tầm quốc tế về trồng lúa giảm phát thải ở ĐBSCL: 150 doanh nghiệp tiếp cận, chỉ 8 được tham gia, vì sao?

Hôm nay 18/3, tại TP.Cần Thơ, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tổ chức lễ trao thưởng cho doanh nghiệp liên kết với nông dân trồng lúa trong khuôn khổ Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại ĐBSCL (TRVC)”.

Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Vinarice) nhận thưởng từ Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại ĐBSCL. Ảnh: H.X



Dự án do SNV phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Sở NN&MT 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và An Giang triển khai trong 5 năm (2023 - 2027), với tổng tiền thưởng lên đến 57 tỷ đồng (do Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tài trợ).

Tại đây, bà Trần Thu Hà - Giám đốc dự án TRVC cho biết, trong vụ lúa hè thu 2024 (vụ đầu tiên của dự án TRVC) có 150 doanh nghiệp được tiếp cận nhưng chỉ nhận được hồ sơ đăng ký tham gia 15 doanh nghiệp.

Theo đó, dự án lựa chọn được 10 doanh nghiệp đủ năng lực tham gia (tổng diện tích thực hiện gần 6.166 ha). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có 2 doanh nghiệp xin rời đi.

Bà Hà nhấn mạnh, 1 dự án quốc tế có 150 doanh nghiệp được tiếp cận mà cuối cùng chưa tới 10% trong số đó tham gia. Nguyên nhân là do đây là một dự án có cách tiếp cận rất mới và khi tham gia thực hiện, các doanh nghiệp cũng được giao 1 trọng trách đương đối thách thức.

Cụ thể là ngoài đảm bảo lợi nhuận tối thiểu 30% cho nông dân trong bối cách giá vật tư tăng cao, giá lúa bán ra giảm, doanh nghiệp còn phải thực hiện trách nhiệm xã hội, môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, bình đẳng giới, hòa nhập người khuyết tật,...

8 doanh nghiệp nhận thưởng từ Dự án “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại ĐBSCL. Ảnh: H.X

Bà Hà cho biết, rất đáng mừng là các doanh nghiệp tham gia trong vụ lúa hè thu đạt được những thành công quan trọng. Việc tổ chức lễ trao thưởng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho cam kết mạnh mẽ của các doanh nghiệp đối với dự án TRVC, bất chấp những thách thức trong quá trình triển khai, đồng thời khẳng định những nỗ lực không ngừng của các công ty trong việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành lúa gạo.

Theo kết quả của vụ lúa hè thu 2024 (đã được 1 đơn vị độc lập kiểm định), với sự nỗ lực của doanh nghiệp và bà con nông dân đã mang lại những kết quả tích cực về kinh tế, xã hội và môi trường.

Cụ thể, về hiệu quả kinh tế, lợi nhuận trung bình cho các hộ dân đạt được ở Đồng Tháp là 64%, An Giang là 56% và Kiên Giang là 54%. Như vậy, mức lợi nhuận của hộ dân đạt được vượt ngoài kết quả mong đợi (tối thiểu là 30%).

Ngoài lợi nhuận này, hộ dân còn được doanh nghiệp chia sẻ tiền thưởng từ chính sách của dự án. Đặc biệt, có doanh nghiệp chia sẻ 95% tiền thưởng cho hộ dân tham gia trong chuỗi liên kết.

Về hiệu quả môi trường, tổng lượng giảm phát thải là 27.161,98 tấn CO2 tương đương.

Về hiệu quả xã hội, 100% các doanh nghiệp tham gia thực hành lồng ghép các chính sách và thực hiện các biện pháp đảm bảo công bằng xã hội trong chính nội tại doanh nghiệp và tại các chuỗi liên kết ở ba tỉnh dự án.

Với sự phối hợp và hỗ trợ chặt chẽ của Bộ NN&MT, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang cùng sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và nông dân, trong vụ lúa đông xuân 2024 – 2025 (vụ 2 của dự án TRVC), diện tích đăng ký tham gia tại 3 tỉnh tăng gấp 5 lần so với vụ hè thu trước đó, đạt khoảng 33.576 ha tính đến ngày 15/3/2025.

Bà Christie Getman – Giám đốc Quốc gia SNV cho biết, với vai trò là một tổ chức phát triển quốc tế, SNV cam kết hỗ trợ Chính phủ Việt Nam về bền vững khí hậu, đặc biệt là trong ngành lúa gạo. Thông qua dự án TRVC, SNV đang nỗ lực thúc đẩy mục tiêu “Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, giúp nông dân áp dụng các phương pháp sản xuất giảm phát thải và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.