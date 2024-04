Chợ dân lập gây ô nhiễm môi trường, chính quyền chỉ đạo kiểm tra, làm rõ

Vừa qua, một số người dân sống trên đường Thạnh Xuân 21, phường Thạnh Xuân (quận 12) phản ánh với Dân Việt về việc chợ Minh Phát và một số công trình được xây trên địa bàn có dấu hiệu sai thiết kế, lấn chiếm kênh rạch, gây ô nhiễm môi trường.

Xây chợ gây ô nhiễm môi trường

Theo người dân, khu chợ Minh Phát được xây dựng năm 2018 tại ngã ba đường Thạnh Xuân 22 - Thạnh Xuân 21, phường Thạnh Xuân, quận 12. Từ khi khu chợ được lập lên, nước tại khu vực bị ô nhiễm do bức bí việc thoát nước. Người dân trong khu vực còn nghi vấn công trình này sai phạm thiết kế, lấn chiếm kênh rạch...

Cận cảnh khu chợ Minh Phát được người dân yêu cầu kiểm tra thiết kế, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước phản ánh của người dân, phóng viên Dân Việt đã đến khu vực chợ trên tìm hiểu. Theo ghi nhận của phóng viên, công trình chợ Minh Phát được xây dựng kiên cố, tường gạch, vách ngăn bằng gạch, mái tôn với diện tích khá lớn gần 4.000 m2.

Công trình có kết cấu 1 khu chợ, 1 khu nhà cho thuê khoảng 30 căn. Một khu nhà xưởng và ki ốt cho thuê buôn bán hàng hoá và một trường học mầm non.

Chủ khu đất này do người đàn ông tên L.H.K (quê Thanh Hóa) xây dựng và quản lý. Ngoài ra, người đàn ông này còn xây thêm một số căn nhà kiên cố, dãy ki ốt, khu nhà trọ, nhà xưởng lớn chia làm hai phần: Một phần cho công ty may thuê, phần còn lại làm trường mầm non.

Đối chiếu bản đồ quy hoạch, khu đất này có thể hiện một con kênh thuộc nhánh sông Vàm Thuật đi ngang qua. Tuy nhiên, nhánh kênh này đã bị công trình xây dựng chợ Minh Phát kể trên… lấn chiếm. Chủ đầu tư đặt cống ngầm nhỏ làm hạn chế khả năng thoát nước, gây ô nhiễm môi trường.

Khu đất làm chợ thuộc thửa 69, tờ bản đồ 52, phường Thạnh Xuân (quận 12) với tổng diện tích 3.878m2. Trong đó, quy hoạch xây dựng đất ở hiện hữu cải tạo 2.950m2; đất cây xanh ven kênh rạch 649,2 m2; đất quy hoạch giao thông 278,6 m2.

Theo bản đồ quy hoạch, hiện tại khu đất được quy hoạch là đất ở xây dựng mới không được phép tách thửa.

Chính quyền quận 12 chỉ đạo kiểm tra làm rõ

Liên quan việc khu chợ Minh Phát lấn chiếm kênh rạch gây ô nhiễm môi trường, bức bí thoát nước, UBND quận 12 đã có thông tin vụ việc.

Theo UBND quận 12, căn cứ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu 2 – phía nam phường Thạnh Xuân đã được UBND TP.HCM phê duyệt Quyết định số 5134/QĐ-UBND ngày 20/9/2013.



Lãnh đạo UBND quận 12 thông tin sẽ chỉ đạo rà soát, kiểm tra khu chợ Minh Phát. Ảnh: Chinh Hoàng

Nhà đất nêu trên phần lớn thuộc nhóm đất nhà ở hiện hữu, ổn định. Một phần đất thuộc quy hoạch đất cây xanh ven kênh rạch, một phần thuộc quy hoạch đất giao thông, lộ giới đường phía Bắc 25m; đường Thạnh Xuân 21 phía Đông Nam có lộ giới 12m; đường Thạnh Xuân 22 phía Đông Bắc lộ giới 16m, hành lang cây xanh cách ly rạch Tây Nam 10m.

Vị trí khu đất trên đã được UBND quận 12 cấp 2 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH16134 và CH16133 ngày 30/1/2018; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất số 8214 ngày 12/9/2003. Tổng diện tích vị trí đất này là 3.448,6m2; diện tích đất ở đô thị 2.650,1m2.

UBND quận 12 cho hay, đã chỉ đạo UBND phường Thạnh Xuân, Đội thanh tra địa bàn rà soát xử lý vi phạm xây dựng đất đai nếu xảy ra tại khu vực chợ Minh Phát.



Trước nghi vấn công trình chợ lấp kênh, xây dựng bờ tường ngăn lối đi hai bên kênh thông ra đường Thạnh Xuân 22, UBND quận 12 đã chỉ đạo UBND phường Thạnh Xuân chủ trì, phối hợp các đơn vị rà soát, xác minh, kiểm tra, làm rõ việc xây dựng tại vị trí khu đất nêu trên và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân Nguyễn Văn Quyên đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị rà soát, xử lý theo quy định thông tin liên quan đến những công trình xây dựng tại ngã ba đường Thạnh Xuân 21 và đường Thạnh Xuân 22, đặc biệt là đối với việc san lấp mương xây dựng bờ tường để cung cấp thông tin cho quý báo.

Dân Việt sẽ sẽ tiếp tục thông tin đến quý bạn đọc các thông tin liên quan đến xây dựng ở phường Thạnh Xuân, quận 12...