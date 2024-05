Một loại máy giúp người trồng lúa giảm 60-70% lượng hạt giống, lúa lên khoẻ, cho thu nhập vượt trội

Các đại biểu, nông dân thăm mô hình ứng dụng máy sạ cụm ở xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang trong khuôn khổ mô hình "Canh tác lúa thông minh phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL", do Trung tâm Khuyến nông An Giang phối hợp Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền, Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Kim Hồng thực hiện. Ảnh: V.Đ