Một năm sau Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2023: 12 kết quả nổi bật từ các phong trào Hội

Theo báo cáo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2023, trong một năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã nghiêm túc tổ chức được nhiều hoạt động nổi bật với các phong trào nông dân, thể hiện ở 10 điểm nổi bật sau:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các chủ trương, chính sách, pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 của Chính phủ; Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hội Nông dân các tỉnh, thành phố đã tham mưu tỉnh ủy, thành ủy cụ thể hóa, ban hành Chương trình hành động/kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định ở địa phương.

Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2024 với hoạt động trọng tâm Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, biểu dương Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024 diễn ra vào tối 14/10 tại Thủ đô Hà Nội. Trong ảnh: Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Lương Quốc Đoàn Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội NDVN trao danh hiệu và kỉ niệm chương cho các nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024. Ảnh: Lê Hiếu

Đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành tổ chức thành công Chương trình tôn vinh 56 "Nhà khoa học của Nhà nông" lần thứ V và trao giải cho 24 nông dân đoạt giải cuộc thi "Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông" lần thứ X; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu cho 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và biểu dương 63 hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Tổ chức tốt Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX với chủ đề "Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lắng nghe nông dân nói"; Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lắng nghe nông dân nói với chủ đề "Khơi thông nguồn lực đất đai, hướng tới mục tiêu NetZero, bảo vệ môi trường nông thôn", qua đó lắng nghe, đề xuất từ thực tiễn đời sống, kịp thời giải đáp, thông tin đến nông dân, hợp tác xã, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, phấn khởi, hăng hái trong lao động, sản xuất của hội viên nông dân cả nước. Diễn đàn làm cơ sở phục vụ Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024.

Phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị toàn quốc tuyên dương hội viên nông dân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao kỷ niệm chương và bằng khen cho 62 tập thể, 80 cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2019 - 2024. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II - năm 2024; đã có 42 tác phẩm xuất sắc được trao giải.

Hai là, tập trung củng cố tổ chức Hội các cấp tinh - gọn - mạnh, hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả. Chủ động rà soát tổ chức bộ máy ở Trung ương, hướng dẫn tổ chức Hội các cấp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp, đoàn kết hội viên, nhiều địa phương đã thực hiện quản lý cán bộ, hội viên bằng phần mềm điện tử; cung cấp, cập nhật dữ liệu hội viên nông dân theo Đề án 06 của Chính phủ.

Ban hành hướng dẫn thành lập và hoạt động 4 loại hình Câu lạc bộ của nông dân: Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, Câu lạc bộ nông dân với pháp luật, Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nhà nông; Câu lạc bộ nông dân bảo vệ môi trường, tạo không gian kết nối, thu hút, tập hợp, đoàn kết hội viên, nông dân có chung nhu cầu, sở thích qua đó trao đổi, chia sẻ, học hỏi, liên kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh và cuộc sống để cùng phát triển.

Năm 2024 các cấp Hội đã kết nạp được 275.520 hội viên mới, đạt 137,76% kế hoạch, tổng số hội viên cả nước là trên 9,9 triệu người; thành lập mới 1.548 chi Hội nông dân nghề nghiệp, đạt 249,68% kế hoạch; 7.334 Tổ Hội nông dân nghề nghiệp, đạt 141,04% kế hoạch; nâng tổng số chi Hội nông dân nghề nghiệp đến nay là 8.429 chi Hội và 53.201 tổ Hội. Trực tiếp và phối hợp bồi dưỡng cho 121.704 cán bộ Hội các cấp và Chi hội trưởng nông dân về kiến thức nông nghiệp, kinh tế nông thôn, nghiệp vụ công tác Hội, đạt 181,65%.

Ba là, thực hiện tốt việc hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể; thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi: Trung ương Hội đã phát động phong trào "Cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể"; ban hành Hướng dẫn quy trình thành lập HTX trong nông nghiệp. Với phương thức "5 tự", "5 cùng", đã vận động 745.813 hội viên nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, đạt 165% kế hoạch; hỗ trợ, hướng dẫn thành lập mới 680 hợp tác xã, đạt 328,5% kế hoạch; 3.780 tổ hợp tác nông nghiệp, đạt 378% kế hoạch.

Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX năm 2024 với chủ đề: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lắng nghe nông dân nói”. Ảnh: Phạm Hưng

Đã ban hành Quy định số 181-QĐ/HNDTW về công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Năm 2024 có trên 6,5 hộ đăng ký danh hiệu, qua bình xét có 3.777.126 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 130,25% kế hoạch; vận động, hướng dẫn thành lập mới 497 Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã hỗ trợ, giúp đỡ 38.769 hộ nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương về vốn, vật tư đầu vào, việc làm để vươn lên thoát nghèo.

Tích cực hỗ trợ, hướng dẫn hội viên tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đã hỗ trợ xây dựng 5.484 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng 4.977 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ; tư vấn, hỗ trợ nông dân xây dựng và phát triển thương hiệu cho trên 4.605 sản phẩm nông sản, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, giá trị nông sản trên thị trường.

Bốn là, thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, cụ thể:

Hỗ trợ liên kết với doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư đầu vào có chất lượng cho nông dân theo hình thức trả chậm không tính lãi gắn với tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, đã cung ứng 183 nghìn tấn phân bón các loại, trên 53 nghìn tấn thức ăn chăn nuôi, máy nông nghiệp các loại.

Hỗ trợ nông dân quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản, cụ thể: hỗ trợ, hướng dẫn 330.349 hộ có tài khoản trên sàn thương mại điện tử, đạt 152,23% kế hoạch; 630 mô hình điểm về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, làng nghề; xây dựng, duy trì hơn 629 cửa hàng nông sản an toàn.

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lắng nghe nông dân nói (Diễn đàn Lắng nghe 2) thu hút sự theo dõi rất lớn từ dư luận. Tại Diễn đàn các đồng chí chủ trì, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trả lời trực tiếp 18 câu hỏi, trong đó, có nhóm các vấn đề đang rất "nóng" như: Đất đai, môi trường, biến đổi khí hậu. Ảnh: Phạm Hưng

Hỗ trợ phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho trên 274.846 hội viên nông dân và lao động nông thôn, đạt 129,64% kế hoạch; hỗ trợ tạo việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động nông thôn; phối hợp tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho 117.367 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên, đạt 234,73% kế hoạch.

Cung cấp tín dụng, hỗ trợ vốn cho nông dân: Thực hiện Nghị định số 37/2023/NĐ-CP, đã hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp trung ương, tỉnh, huyện. Tăng trưởng Quỹ HTND các cấp đạt 404,730 tỷ đồng, trong đó từ vận động nguồn ngoài ngân sách đạt 99,320 tỷ đồng; nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND đạt 5.299,45 tỷ đồng; trong đó nguồn Quỹ HTND Trung ương 754,38 tỷ đồng; nguồn vốn địa phương 4.506,95 tỷ đồng.

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT và các ngân hàng thương mại khác đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hội viên, nông dân để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống, từng bước đẩy lùi nạn tín dụng đen ở nông thôn. Đến nay, tổng dư nợ qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 105.886 tỷ đồng, tăng 8.262 tỷ đồng so với cùng kỳ, thông qua 50.991 Tổ TK&VV cho 2.062.781 hộ vay; nợ quá hạn 209 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,20 %. Tổng dư nợ qua Ngân hàng NN&PTNT thôn đạt 82.905 tỷ đồng, thông qua 24.679 Tổ vay vốn với 531.898 thành viên; nợ quá hạn 313 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,38% tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức Hội.

Năm là, hỗ trợ tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các cấp Hội phối hợp xây dựng và duy trì 5.375 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"; tổ chức tư vấn pháp luật cho trên 1,4 triệu lượt hội viên, nông dân; trợ giúp pháp lý cho trên 394 nghìn lượt hội viên, nông dân, giúp nông dân hiểu và chấp hành pháp luật ở địa phương.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng đoàn công tác đến thăm hỏi các gia đình ở xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình (Yên Bái) để thăm hỏi, đồng thời trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mới sau thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Minh Ngọc

Sáu là, hỗ trợ hội viên nông dân chuyển giao khoa học, công nghệ trong sản xuất. Các cấp Hội tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, thông tin thị trường cho trên 2,8 triệu hội viên; hỗ trợ xây dựng thành công trên 4,9 nghìn mô hình điểm về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGap; mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; mô hình kinh doanh dịch vụ, làng nghề; xây dựng và duy trì 444 "Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nhà nông". Đặc biệt đã hỗ trợ, hướng dẫn gần 04 triệu hội viên, nông dân cài đặt sử dụng Nền tảng số App Nông dân Việt Nam, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống tổ chức Hội.

Bảy là, các cấp Hội đã vận động hội viên nông dân tích cực thực hiện Phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; đã tự nguyện hiến trên 5,3 triệu m2 đất, góp trên 03 triệu ngày công lao động; làm mới và sửa chữa, bê tông hóa, kiên cố hóa trên 3,5 nghìn km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 13.432 hộ nông dân nghèo.

Tám là, công tác xã hội được các cấp Hội tích cực thực hiện với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa ở nhiều địa phương; đã tuyên truyền, vận động 9.493.761 hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế, đạt 101% kế hoạch; 120.950 hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 251,98% kế hoạch; vận động, hướng dẫn 8.008.039 hộ nông dân ký cam kết về sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản an toàn.

Trước thiệt hại nặng nề về người và tài sản do cơn bão số 3 gây ra tại các tỉnh miền Bắc, Trung ương Hội Nông dân đã kêu gọi, vận động ủng hộ được 4,13 tỷ đồng tiền mặt; nhiều hàng hóa, thực phẩm thiết yếu hỗ trợ nhân dân ngay trong những ngày bão lũ và cây, con giống, vật tư nông nghiệp giúp nhân dân phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống trị giá trên 10 tỷ đồng. Chỉ đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố vận động ủng hộ và gửi về Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Chín là, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được chú trọng, tăng cường và đạt được nhiều kết quả. Tiếp tục củng cố, duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với 78 đối tác song phương và đa phương. Đã tổ chức 12 đoàn ra; tổ chức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Hội Tiểu nông Cuba; đón tiếp 12 đoàn vào, trong đó đặc biệt là Đoàn đại biểu Hội Tiểu Nông Cu ba; tiếp 05 đoàn khách tại chỗ; tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế.

Mười là, phát huy vai trò Hội Nông dân các cấp tham gia xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chủ động phối hợp với chính quyền và đơn vị chức năng tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp tổ chức các hội thi "Nông dân tìm hiểu pháp luật", "Hòa giải viên giỏi", "Tuyên truyền viên pháp luật giỏi" thu hút đông đảo hội viên tham gia. Phối hợp tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, trực tiếp hòa giải gần 9 nghìn vụ mâu thuẫn trong nông dân.

Có 48/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với hội viên, nông dân, làm cơ sở chuẩn bị tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024. Các cấp Hội phối hợp bồi dưỡng hội viên, nông dân có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín để giới thiệu với cấp ủy kết nạp được 26.267 hội viên nông dân vào Đảng, bổ sung vào nguồn cán bộ của Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Mai Văn Chính- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao giải A cho các tác phẩm đạt giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2024. Ảnh: Lê Hiếu

Mười một là, công tác giám sát và phản biện xã hội được đẩy mạnh, nâng cao về chất lượng. Các cấp Hội đã tập hợp trên 10 nghìn lượt ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của hội viên, nông dân gửi đến cấp ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và kiến nghị với cấp ủy đảng về các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tích cực tham gia phản biện dự thảo các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, tập trung là dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Nhà ở; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Thanh tra; dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi) 2024; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Mười hai là, tích cực tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh, đã vận động, hướng dẫn cơ sở Hội xây dựng và duy trì 12.966 mô hình tự quản về an ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở nông thôn; phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an địa phương tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới; thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ chăm sóc gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, chăm lo 21.000 thương binh, bệnh binh, tham gia phụng dưỡng 1.476 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.