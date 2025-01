Tôm sú to bự, tôm thẻ chân trắng đang tăng giá tốt nhất ở Long An, nhà nào xúc lên bán là trúng lớn Đây là con vật nuôi đang tăng giá tốt ở Long An, hễ nhà nào xúc lên bán là trúng lớn

Người nuôi tôm trong tỉnh Long An đang phấn khởi bởi giá tôm đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua, mang lại lợi nhuận cao. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành thủy sản địa phương, đặc biệt trong bối cảnh giá tôm xuống thấp gần 2 năm qua.