Đặc sản Kiên Giang, loại tôm đồng to bự này nấu lẩu ăn đậm đà, nếu nướng than thơm khắp xóm

Đặc sản Kiên Giang, tôm càng xanh là tôm đồng to bự, kho tàu đậm đà, nướng than thơm khắp xóm

Tôm càng xanh giàu chất dinh dưỡng, thịt tôm mềm và ngọt thanh. Từ tôm càng xanh, ở Nam bộ, trong đó có tỉnh Kiên Giang, người dân có thể chế biến nhiều món thơm ngon, bổ dưỡng như tôm nướng, tôm kho tàu hoặc đem nấu canh chua, lẩu, sốt tỏi ớt...