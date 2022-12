Một ngọn núi nhỏ ở Ninh Bình mà nổi tiếng cả nước, vách đá khắc nhiều bài thơ cổ nhất Việt Nam

Núi Non Nước hay được gọi với cái tên là núi Dục Thúy Sơn do Trương Hán Siêu đặt lại vào đời Trần. Là một ngọn núi đẹp nằm ở trung tâm thành phố Ninh Bình, phía Nam cầu Non Nước, ngay trên ngã ba sông Vân và sông Đáy.