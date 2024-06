Hà Nội: Người phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đang cắt rau ngoài đồng

Ngày 5/6, đại diện Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cho biết, vào lúc 6h45 sáng cùng ngày, Khoa Cấp cứu - Chống độc đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ (30 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị sét đánh khi đang đi cắt rau ngoài đồng.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn tim phổi. Bệnh nhân được gia đình sơ cứu ép tim tại chỗ và trên đường đến bệnh viện khoảng 20 phút.

Ảnh minh hoạ.

Khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng ngừng tuần hoàn, được đội ngũ y bác sĩ khẩn trương cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công sau 15 phút. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, nạn nhân đã tử vong.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, trong sáng 5/6 xảy ra mưa lớn ở khu vực Hà Nội. Mưa lớn kèm theo hàng nghìn cú sấm sét dội xuống đất.

Tại khu vực Hà Nội sấm sét xuất hiện ở nhiều quận, huyện. Trong đó, khu vực Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa xuất hiện sấm sét dày đặc.

Sáng nay nhiều nơi ở Hà Nội ngập nặng. Ảnh: Viết Niệm

Theo số liệu ông Hoàng Đức Cường chia sẻ, tại khu vực Hà Nội, từ 6-7h, cơ quan quan trắc ghi nhận có 3513 cú sét (trong đó sét đánh xuống đất là 2322 lần); Thời gian từ 7-8h, có 4060 cú sét (sét đánh xuống đất là 2855 lần); Thời gian từ 8-9h, có 2642 cú sét (sét đánh xuống đất là 1848 lần).

Ông Cường nhấn mạnh, tổng cộng có khoảng 7.025 lượt sấm sét dội xuống đất trong sáng nay ở khu vực Hà Nội. Cường độ sét từ 7h40 đến 8h50 là mạnh nhất.

Trước tình hình trên, bác sĩ cảnh báo sét là hiện tượng thời tiết nguy hiểm, có thể gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hàng trăm trường hợp bị sét đánh thương vong. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa ý thức được đầy đủ về sự nguy hiểm của sấm sét và các biện pháp phòng tránh.

Để đảm bảo an toàn khi bị sét đánh người dân cần lưu ý hạn chế ra ngoài trời khi trời mưa dông. Tìm chỗ trú ẩn an toàn khi gặp mưa dông. Nên vào nhà hoặc tìm nơi trú ẩn kiên cố. Tránh xa những nơi trống trải, cây to, cột điện cao thế. Không trú mưa dưới mái hiên nhà, không đứng thành nhóm đông người gần nhau.

Ở vị trí càng thấp càng tốt, tốt nhất nên đứng nhón chân trên mặt đất hoặc ngồi xuống, lấy tay che tai. Tuyệt đối không sử dụng các thiết bị điện tử khi trời mưa dông. Tắt nguồn điện, ngắt các thiết bị điện trong nhà khi có sấm sét. Hãy nâng cao ý thức phòng tránh sấm sét để bảo vệ bản thân và cộng đồng.