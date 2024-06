Người dân miền Bắc bất ngờ khi sáng sớm nay có hàng nghìn cú sét đánh xuống mặt đất

Cao điểm: 500 cú sấm sét đánh xuống trong cơn mưa dông lớn đầu giờ sáng nay

Theo thống kê của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn) sáng nay (5/6) ở các tỉnh miền Bắc nhiều nơi có sấm sét. Theo đó, lúc cao điểm 6h50 sáng nay, Trung tâm đã ghi nhận 683 cú sấm sét, trong đó có 460 cú sét đánh xuống đất.

Tại khu vực Hà Nội, từ 6-7h, cơ quan quan trắc ghi nhận có 3.513 cú sét (trong đó sét đánh xuống đất là 2.322 lần); Thời gian từ 7-8h, có 4.060 cú sét (sét đánh xuống đất là 2855 lần); Thời gian từ 8-9h, có 2.642 cú sét (sét đánh xuống đất là 1.848 lần).

Những vị trí chấm than đỏ là vị trí sét đánh được Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn) cập nhật lúc 9h30' sáng nay.



Cùng với đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cũng đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1 với khu vực nội thành Hà Nội.

Khu vực nội thành Hà Nội đều đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo trong vài tiếng tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20-30cm. Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm, gồm:

Trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút.

Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn cục bộ.

Người dân miền Bắc bất ngờ khi sáng sớm nay có 454 cú sét đánh xuống mặt đất trong vòng 10 phút.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay (ngày 5/6) nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (4/6), khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 4/6 đến 3h ngày 5/6 có nơi trên 90 mm như: Bản Giang (Lai Châu) 170,8 mm, Xuân Minh (Hà Giang) 166,2 mm, Gia Phú (Lào Cai) 130,4 mm, Hồng Ca (Yên Bái) 127,8 mm, Cần Yên (Cao Bằng) 93,8 mm…

Từ ngày 5/6 đến đêm 6/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 120 mm, có nơi trên 200 mm.

Từ chiều tối và đêm 5/6 đến đêm 6/6, khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm.

Từ ngày 7/6, dự báo mưa lớn có khả năng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang tiếp tục phát triển và gây mưa cho khu vực Ứng Hòa, Quận Ba Đình, Quận Đống Đa, Ba Vì, Đan Phượng, Quận Hà Đông, Hoài Đức, Quận Hoàng Mai, Mê Linh, Quận Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Đông Anh, Thanh Oai, Thường Tín, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Trong khoảng từ 30 phút đến 3 giờ tới, vùng mây này gây mưa cho khu vực trên, sau đó sẽ lan sang các quận/huyện khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Sấm sét và cách phòng, tránh sét khi xảy ra mưa dông

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, sấm sét có thể xảy ra bất cứ tháng nào trong năm nhưng thường những tháng mùa mưa, dông sét sẽ dữ dội hơn. Ở miền Bắc, mùa cao điểm dông sét kéo dài từ tháng 4-8. Ngay trong tuần này, số tia sét đánh quan trắc được đã lên tới gần 200.000.

Trước đó, chỉ tính riêng sáng sớm ngày 26/4 tại Thủ đô Hà Nội, trong vòng 60 phút, có khoảng 3.500 cú sét bao gồm đánh xuống đất và phóng điện trong mây trên khu vực các quận nội thành và khu vực thị xã Sơn Tây.

Sấm sét là hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Dông sét là một trong những loại hình thiên tai rất nguy hiểm, có tính sát thương rất cao. Nhiệt độ của một tia sét gấp 5 lần nhiệt độ Mặt trời, vận tốc chỉ bằng 1 cái chớp mắt. Việt Nam nằm ở tâm dông châu Á - một trong ba tâm dông trên thế giới, có hoạt động dông sét mạnh. Ngoài thiệt hại về kinh tế, sét còn gây thiệt hại về người. Sét có thể gây hại tới chúng ta theo rất nhiều cách.

Trao đổi trên báo chí, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho biết trong 1 năm, Việt Nam có thể có 2 triệu cú sét đánh xuống đất, một số địa phương sét thường xuất hiện nhiều như Đông Anh (Hà Nội), Cổ Dũng (Hải Dương), Thăng Bình (Quảng Nam), Đồng bằng sông Cửu Long...

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, để hình thành được giông, sét phải có yếu tố độ ẩm, nhiệt độ và cơ chế nâng (khi đám mây hình thành phát triển thành mây đối lưu; mây đối lưu đó có khả năng sinh ra sét).

TS Xuân Anh lấy ví dụ, nếu có hình thức giông nhiệt, tức là đốt nóng bề mặt, sau đó, đám mây được hình thành và đủ mạnh sẽ thành mây đối lưu. Hoặc trường hợp 2 khối không khí va vào nhau, khối không khí nóng lên trên, lạnh xuống dưới, nếu các khối không khí này chứa độ ẩm cũng có thể thành cơn giông, sinh ra sét.

"Có những lúc trời gần tạnh mưa, chân mây thấp, đây là lúc sét đánh xuống đất rất nhiều và rất nguy hiểm", TS Xuân Anh nói và cho hay, người dân có thể nhận biết dấu hiệu sắp có giông sét như trời có mây đen, gió lạnh sau đợt nắng nóng gay gắt, thời điểm các khối khí nóng và lạnh giao tranh.

Vị chuyên gia cho hay, khi thấy dấu hiệu có giông sét, người dân nên nhanh chóng về nhà. Khu vực an toàn để tránh sét là tòa nhà hoặc công sở, có lắp đặt hệ thống chống sét.

"Trong trường hợp người dân đang ở ngoài trời gặp sét mà không thể về được nơi an toàn thì hãy thực hiện theo quy tắc tránh đứng cạnh cây cao, tránh đứng nhóm người gần nhau, tránh bản thân là người cao nhất ở khu vực xung quanh và không được xuống nước", ông Xuân Anh nhấn mạnh.