Một phòng khám tư nhân ở Quảng Nam được quyền khám chữa bệnh BHYT

Tại buổi Lễ ký kết hợp đồng KCB BHYT với Phòng khám Đa khoa An Hiền (đường Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), hai bên đã thống nhất nội dung các điều khoản, phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ quy định tại Điều 24, Nghị định số 146; đảm bảo kết nối, liên thông, chuyển dữ liệu trên Hệ thống thông tin Giám định BHYT; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng quy định tại Điểm c, d Khoản 2 ,Điều 21, Điều 37 và 38, Nghị định số 146.

Bên B đảm bảo việc thực hiện chuẩn hóa dữ liệu đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định tại Quyết định số 4210 và Công văn Số 7464/BYT-BH ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định Số 4210.

Theo đó, hợp đồng giữa BHXH tỉnh Quảng Nam và Phòng khám Đa khoa An Hiền có hiệu lực KCB BHYT từ ngày 17/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Lễ ký kết giữa BHXH tỉnh Quảng Nam và đại diện Phòng khám An Hiền - Ảnh CTV

Phát biểu tại buổi Lễ ký kết, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Nam ông Nguyễn Thanh Danh đánh giá cao, ghi nhận sự nỗ lực của Phòng khám Đa khoa An Hiền chủ trương đầu tư y tế tư nhân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, qua đó đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đề nghị Phòng khám Đa khoa An Hiền thực hiện tốt các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng KCB BHYT, lưu ý không để xảy ra tình trạng lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ BHYT; BHXH tỉnh sẽ không xem xét các nguyên nhân dẫn đến sai sót của bên B, kiên quyết không thanh toán chi phí không đúng quy định.

Ngoài ra, đơn vị cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động nghiệp vụ KCB BHYT nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, giúp người dân tiết kiệm thời gian, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Phòng khám Đa khoa An Hiền thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa An Hiền chính thức được khám theo BHYT từ ngày 17/5

Được biết, phòng khám Đa khoa An Hiền thuộc Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa An Hiền với chức năng KCB BHYT ngoại trú, tuyến chuyên môn kỹ thuật thuộc tuyến 3 (tuyến huyện), hạng phòng khám (hạng 4), được Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số: 000723/QNA - GPHĐ, ngày 16 /6/2020 địa điểm tại số: 68 Nguyễn Du, P Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Phòng khám được bố trí 12 khoa, phòng, buồng, kỹ thuật chuyên môn, như: cấp cứu, lưu bệnh, tiểu phẩu, nội, ngoại, sản, nhi, y học cổ truyển, xét nghiệm, x quang, siêu âm,.. cùng với đội ngũ y Bác sĩ, cố vấn giàu kinh nghiệm nhiều năm.

Ngoài ra, mới đây nhất UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định 1033 về việc thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa An Hiền thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Bệnh viện Đa khoa An Hiền, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam quyết định cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa An Hiền thuê 4.946,30 m2 đất, trong đó 2.381,40 m2 đất thu hồi (trong số này có 1.077,20 m2 đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp do Công ty TNHH Tân Nhật Minh tự nguyện trả lại đất, 1.304,20 m2 đất bằng chưa sử dụng do UBND phường Hòa Thuận quản lý) và 2.564,90 m2 đất chuyên trồng lúa nước do UBND thành phố Tam Kỳ thu hồi tại các Quyết định số 299 để thực hiện dự án đầu tư Bệnh viện Đa khoa An Hiền.

Bệnh viện Đa khoa An Hiền được xây dựng với diện tích như sau, đất xây dựng công trình 1.980,00m2, đất sân, đường giao thông là 1.976,30m2, đất cây xanh, cảnh quan và thảm cỏ 990,00m2. Thời hạn sử dụng đất đến năm 2069 với hình thức sử dụng đất cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất.