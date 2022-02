Một số mẹo hay tại sân bay giúp “nâng cấp” hành khách thành chuyên gia du lịch

Có một số "mẹo" hay sân bay không phức tạp nhưng không phải ai cũng biết. Mà nếu chịu khó tìm hiểu, hành khách có thể "điều hướng" sân bay như các chuyên gia du lịch. (Ảnh: thetravel)

"Mẹo" hay sân bay từ chọn làn rẽ trái tới cơ hội nâng hạng miễn phí

Báo The Sun ngày 22/2 đăng chia sẻ của một số "tín đồ ưa xê dịch" về một số "mẹo" hay tại sân bay. Trong đó có những "mẹo" đơn giản mà nhiều người đã biết và thường sử dụng như: Mang theo chai nước rỗng (để đổ nước uống được trong sân bay), thắt dải ruy băng hay đoạn dây màu vào vali (để dễ nhận biết trong quá trình lấy hành lý ký gửi)…

Ngoài ra còn có một số "thủ thuật" không phức tạp nhưng không phải ai cũng biết, mà nếu chịu khó tìm hiểu hành khách có thể "điều hướng" sân bay như các chuyên gia du lịch. Ví dụ như:

"Mẹo" hay sân bay - chọn làn rẽ trái khi tới điểm kiểm tra an ninh

Hầu hết hành khách thường chọn làn rẽ phải theo trực giác khi tới điểm kiểm tra an ninh. (Ảnh: AP)

Kết quả một nghiên cứu cho thấy rẽ trái thường là cách tốt nhất để tìm ra làn đường ngắn nhất tới thiết bị kiểm tra an ninh. Lý do vì hầu hết hành khách thường rẽ phải theo trực giác (có lẽ vì thuận tay phải). Tuy không phải lúc nào cũng đúng nhưng làn đường bên trái thường yên tĩnh, ít náo nhiệt hơn so với làn đường bên phải.

"Mẹo" hay sân bay để có cơ hội được nâng hạng miễn phí

Nếu đi du lịch một mình hoặc vì một lý do đặc biệt nào đó, có thể sẽ hữu ích nếu bạn nói cho nhân viên hàng không biết điều đó. Rồi bạn nhẹ nhàng và lịch sự hỏi về khả năng được nâng hạng miễn phí, vì "điều tồi tệ nhất" nếu xảy ra cũng chỉ là câu trả lời "không" mà thôi.

Cơ hội được nâng hạng miễn phí trên máy bay sẽ có thể đến, nếu hành khách áp dụng "mẹo" hay sân bay được các chuyên gia du lịch chia sẻ. (Ảnh: thepointsinsider)

"Mẹo" hay sân bay - chụp hình nơi đỗ xe, hành lý, Thẻ lên máy bay

Mục đích chụp hình là để ghi nhớ nơi đỗ xe nhằm tránh rắc rối có thể xảy ra khi bạn trở về. Hoặc nếu hành lý bị thất lạc hay mất mát, bạn có thể cung cấp hình ảnh cho nhân viên hàng không, giúp họ xác định chính xác hơn hành lý cần tìm kiếm.

Thẻ lên máy bay (Boarding Pass) sẽ dễ dàng và nhanh hơn khi bạn cần đưa ra cho nhân viên hàng không qua hình ảnh đã chụp trên điện thoại, thay vì khiến người khác phải chờ nếu cần truy cập mạng khi kết nối internet chập chờn.

"Mẹo" hay sân bay. Bay chuyến sớm sẽ giúp khách du lịch khởi đầu chuyến đi êm ả hơn. (Ảnh: thetravel)

"Mẹo" hay sân bay - đặt chuyến bay sớm

Gió lớn thường đạt cực điểm vào các giờ bay chiều, vì vậy bay chuyến sớm sẽ giúp bạn khởi đầu chuyến đi êm ả hơn. Và nhìn chung những hàng ghế ở giữa khoang máy bay có thể giúp bạn đỡ cảm thấy "chòng chành" hơn.

"Mẹo" hay sân bay liên quan tới các thiết bị khi đi du lịch

Báo USA Today dẫn lời chuyên gia công nghệ du lịch Mark Saltzman chia sẻ một số "mẹo" hay sân bay liên quan tới các thiết bị khi đi du lịch, bao gồm:

Khách du lịch nếu quên mang theo phích cắm, có thể sử dụng cổng USB được cấp nguồn (ở bên cạnh hoặc phía sau) TV trong phòng khách sạn để sạc điện thoại và máy tính bảng.

"Mẹo" hay sân bay. Khi cần sử dụng Wifi tại những nơi công cộng như sân bay, khách sạn... hành khách có thể lên tầng 2 (đôi khi được gọi là tầng M - Mezzanine, gác lửng). Ở đó thường yên tĩnh, có nhiều chỗ ngồi và ổ cắm AC hơn. (Ảnh: thetravel)

"Nếu bạn đang trên máy bay hoặc ở sân bay, mà có tùy chọn sạc điện thoại hoặc máy tính bảng qua cổng USB hoặc phích cắm AC, thì nên sử dụng phích cắm AC nếu bạn có vì nó có thể sạc thiết bị nhanh gấp 2 hoặc 3 lần so với USB" - chuyên gia Mark Saltzman nói và cũng lưu ý thêm rằng, một số hãng hàng không có tính cả phí ổ cắm…