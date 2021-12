“Mẹo” săn chuyến bay giá rẻ dịp cao điểm du lịch Giáng sinh và chọn chuyến bay tốt nhất

Kỳ nghỉ dài cuối năm được cho là thời gian thúc đẩy việc "khởi động" lại bản thân qua những chuyến du lịch thư giãn và lý thú. (Ảnh: lufthansa-technik)

"Mẹo" săn chuyến bay giá rẻ dịp cao điểm du lịch Giáng sinh

Kỳ nghỉ dài cuối năm bắt đầu từ lễ Giáng sinh thường gắn liền với những chuyến bay giá đắt nhất. Năm 2021 giữa lúc du lịch thế giới đang có những dấu hiệu phục hồi thì lại xuất hiện "mối đe dọa" mang tên biến thể Omicron. Tuy nhiên nhu cầu đi du lịch và sum họp, đoàn tụ gia đình vẫn rất cao.

Tại Mỹ tình hình hiện nay tương tự như trong đợt cao điểm du lịch dịp lễ Tạ Ơn 25/11 vừa qua, có nghĩa là các chuyến bay được đặt từ trước hầu hết đều kín chỗ và giá tất nhiên là đắt đỏ. Nhưng nếu chưa kịp đặt hoặc vẫn muốn chờ xem "mối đe dọa" Omicron có diễn biến bất thường nào nữa không, khách du lịch vẫn có thể "biến những điều không thể thành có thể" như đi du lịch với chi phí vừa túi tiền hơn.

Cao điểm du lịch dịp Giáng sinh theo truyền thống là đi ngày 23/12 và trở về vào Chủ nhật đầu tiên sau lễ Giáng sinh. (Ảnh: Getty)

Dưới đây là một số "mẹo" và thủ thuật hay nhất được giới chuyên môn chia sẻ, nhằm giúp khách du lịch vẫn bay được đúng dịp cao điểm du lịch nhưng chỉ với chi phí phải chăng như:

"Mẹo" chọn ngày du lịch "không theo truyền thống"

Thời trước Covid-19, cao điểm du lịch dịp Giáng sinh theo truyền thống là đi ngày 23/12 và trở về vào Chủ nhật đầu tiên sau lễ Giáng sinh. Tuy nhiên năm nay các chuyên gia dự báo có sự thay đổi, do nhiều khách du lịch sắp xếp công việc linh hoạt hơn để có thể đi du lịch vào những ngày "không theo truyền thống". Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều người có thể "săn" được các chuyến bay giá rẻ hơn.

"Mẹo" để được nâng cấp miễn phí lên hạng Thương gia, theo chia sẻ của một người thường xuyên bay, có thể là "đến sân bay sớm và yêu cầu nâng cấp (khi có cơ hội) tại quầy làm thủ tục check-in". (Ảnh: The Sun)

Ví dụ như các chuyến bay thẳng của hãng hàng không Mỹ đầy đủ dịch vụ American Airlines tuyến Detroit - Dallas, vé hạng phổ thông khứ hồi đi ngày 23/12 và về ngày 25/12 chỉ có giá 509 USD. Nếu bạn làm việc từ xa và có thể du lịch dài ngày hơn để có thể bay về vào ngày 5/1/2022, giá vé giảm xuống chỉ còn 391 USD.

Chuyên gia còn chia sẻ "mẹo" sử dụng điểm thưởng và dặm bay, để hành khách có thể tiết kiệm tiền mua vé máy bay dịp cao điểm du lịch. (Ảnh: pointsmilesandmartinis.boardingarea)

"Mẹo" linh hoạt kế hoạch bay:

Khách du lịch nên sử dụng Google Flights để "săn" các tùy chọn rẻ nhất. Nếu bạn mới xác định du lịch trong kỳ nghỉ mà chưa chọn điểm đến cụ thể nào, thì nên sử dụng chức năng khám phá chuyến bay Google Flights’ Explore - dịch vụ miễn phí này giúp bạn xem điểm đến nào có giá vé máy bay rẻ nhất vào các thời điểm cụ thể.

Bên cạnh đó còn có "mẹo" sử dụng điểm thưởng và dặm bay của mình để tiết kiệm tiền mua vé máy bay; hoặc chọn mua vé máy bay hạng phổ thông "thông thường" ("normal" economy ticket) của các hãng hàng không tiêu chuẩn, nhưng "kế thừa" mô phỏng trải nghiệm chi phí thấp với giá vé phổ thông cơ bản (basic economy fares)…

"Mẹo" bay chuyến sớm nhất để được hưởng dịch vụ tốt hơn

Bay chuyến sớm nhất, khách du lịch thường được hưởng dịch vụ bay tốt nhất. (Ảnh: Getty)

Để được hưởng dịch vụ tốt hơn khi bay, báo The Sun dẫn "mách nước" của cô Stella Connolly - một tiếp viên hàng không kỳ cựu ở New York từng nhiều năm làm việc cho hãng hàng không lớn nhất của Mỹ, cũng là nhân vật "đứng sau" kênh YouTube Fly with Stella - lưu ý: "Các chuyến bay vào sáng sớm là tốt nhất vì hầu như luôn đúng giờ… Điều đó không chỉ có nghĩa là bạn sẽ đến nơi nhanh chóng, mà bạn còn được bay với phi hành đoàn có tâm trạng làm việc thường là tốt hơn".

Bay chuyến sớm, khách du lịch có cơ hội hơn để được nâng cấp hạng ghế ngồi trên máy bay. (Ảnh: traveller.com.au)

Với những người chọn bay vào đúng ngày nghỉ thực tế như ngày Giáng sinh, ngày Lễ Tạ Ơn… cô Stella Connolly cảnh báo: "Để có những chuyến bay tốt nhất, hãy cố gắng tránh bay vào đúng ngày nghỉ thực tế vì thường thì việc bay lúc đó cũng không yên bình như bạn hy vọng"…