Một tấm vé tới Aquatopia Water Park, triệu niềm vui đang chờ đón

"Những ngày mà chân chưa mỏi/ Có tiền cũng khó mà mua". Để vẽ nên những trang ký ức tuổi trẻ thêm nhiều gam màu rực rỡ, hãy cùng hội bạn thân quẩy hết mình tại Công viên nước Aquatopia nằm ngay tại Phú Quốc. Công viên nước nổi danh châu lục, vừa được "Oscar du lịch" WTA 2020 vinh danh khiến giới trẻ Châu Á phát cuồng, cớ gì mà mình không đi ngay?

Đến Công viên nước Aquatopia thế nào?

Công viên nước Aquatopia thuộc quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park nằm trên đảo Hòn Thơm (Thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc). Trải nghiệm Aquatopia hấp dẫn và thú vị ngay từ hành trình di chuyển. Bạn có thể đi bằng 2 cách, vi vu bằng ca nô hoặc du ngoạn trên cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới. Mách nhỏ là bạn nên chọn cách đi cáp treo, hãy "tiết kiệm" sức để thử tất cả những trò chơi cực xịn tại Aquatopia thay vì bị mệt do say sóng trên hành trình 20 phút lênh đênh trên biển.

Từ ga đi cáp treo An Thới nằm ngay tại trung tâm thị trấn, bạn sẽ "lãi" hẳn một bộ hình "triệu like" bởi quảng trường trước ga đẹp tựa đấu trường La Mã cổ đổ nát hằn in vết dấu thời gian. Ngay cạnh ga đi là "thị trấn Almafi bên bờ Địa Trung Hải" phiên bản Việt Nam - shophouse Sun Premier Village Primavera được thiết kế tinh tế trên địa hình giật cấp theo nhiều cao độ.

Sun Premier Village Primavera được đội ngũ kiến trúc sư cầu kì "khoác" lên những gam màu sống động, tươi sáng như một điểm đến sôi động thường thấy ở những bến cảng phồn hoa. Lưng tựa núi biếc, mặt hướng ra đại dương xanh thẳm, nơi đây hệt một bức họa mùa xuân tuyệt sắc và đầy sức sống, pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, phóng khoáng mà bình yên, đẹp một cách siêu thực khiến cho bạn không khỏi ngẩn ngơ.

Hành trình khoảng 15 phút bay trên đại dương với Cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới sẽ là khoảnh khắc diệu kỳ khó quên trong đời. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chuỗi đảo đẹp nhất Việt Nam từ một góc nhìn hoàn toàn mới bao quát hơn, trọn vẹn hơn nên cảnh trời biển cũng vì thế mà trở nên hùng vĩ, nguy nga hơn. Và khi cáp treo "hạ cánh", Hòn Thơm xuất hiện như một bức tuyệt tác của tạo hóa giữa biển khơi. Chuyến du hành khám phá Công viên nước Aquatopia của bạn cũng bắt đầu từ đây.



Một tấm vé, triệu niềm vui

Thời điểm này, Phú Quốc đang là mùa đẹp nhất trong năm (bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau), thời tiết ít có mưa, nhiệt độ mát mẻ nên rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi nước. Chỉ cần cầm trên tay tấm vé vào cửa Sun World Hon Thom Nature Park là bạn có thể "quẩy" tung tất cả các trò chơi ở đây mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Giá vé vào cửa Sun World Hon Thom Nature Park là 400.000 đồng/người lớn (gồm di chuyển 2 chiều trên Cáp treo Hòn Thơm và vui chơi tại công viên nước).

Công viên hàng đầu Châu Á vừa được World Travel Awards- "Oscar du lịch thế giới" vinh danh chắc chắn sẽ khiến bạn choáng ngợp ngay từ khi bước chân vào cổng, bởi sự hiện đại và quy mô của các trò chơi. Thả mình vào làn nước mát lạnh, trải nghiệm hơn 20 trò chơi cực đỉnh với cấp độ mạo hiểm tăng dần, bạn sẽ hiểu tại sao chủ đầu tư Sun Group phải dày công mời các nhà sản xuất danh tiếng nhất trên thế giới là ProSlide Technology Inc (Canada) và Whitewater West Industries Ltd (Canada) - đơn vị thiết kế và sản xuất trò chơi cho Universal và DisneySea làm đối tác của dự án này.

Bạn đã sẵn sàng điểm danh tại một loạt trò chơi mạo hiểm cấp độ 5 sao chỉ Aquatopia mới có chưa? Thử ngay "Xà vương giao chiến", "Long xà nổi giận", "Giao long tuần dương" hay "Phi long cưỡi sóng"… nhé. Những đường trượt dài và cao, nhiều đoạn uốn lượn trong "Xà vương giao chiến", cuộc du ngoạn qua các ống trượt lắt léo của "Long xà nổi giận" sẽ khiến bạn phải hét lên vì phấn khích. "Giao Long tuần dương"- "tàu lượn nước" đầu tiên tại Việt Nam sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các cuộc thách đố cùng nhóm bạn.

Không chỉ là công viên nước, đây còn là "phim trường" sống ảo số 1 Đảo Ngọc

"Nếm đủ vị" của hơn 20 trò chơi nơi này có lẽ cũng phải trọn một ngày dài, nhưng đi Aquatopia mà không có ngay bộ ảnh đủ dùng để "thả thính" cho cả năm thì chắc chắn bạn sẽ phải tiếc hùi hụi. Các trò chơi với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau tại Aquatopia được sắp xếp theo 6 khu vực chủ đề.

Bắt đầu hành trình là chuyến xuyên rừng nhiệt đới trù phú khi một loạt tượng điêu khắc đủ loại trái cây độc đáo bày ra trước mắt. Thấp thoáng đó đây sau những rặng dừa là ngôi làng chài Phú Quốc với những biểu tượng con tàu đánh cá, ngọn hải đăng, thùng nước mắm cách điệu và đàn chó trung thành canh giữ.

Qua khu vực Rạn san hô với những tạo hình giống như phim hoạt hình trong thế giới dưới nước đầy sắc màu huyền ảo là bạn đã chạm chân đến khu vực bí ẩn của Quái thú rừng xanh - nơi có những con vật hung bạo sinh sống và đầm lầy của lũ Thủy quái vẫn ẩn náu lặng lẽ săn mồi. Điểm nhấn trong concept đảo hoang của Aquatopia là khu vực "Vịnh cướp biển". Tại đây, bạn có thể thử những trò chơi cảm giác siêu mạnh ở ngôi làng cướp biển, nơi có chiếc đầu lâu dát vàng bí ẩn, tòa nhà đổ nát tựa như một đài quan sát bên giá phơi cá mập mà lũ cướp biển vừa đi săn.

Kết thúc hành trình thám hiểm kho báu triệu niềm vui tại Công viên nước Aquatopia, việc tiếp theo của bạn đó là rong chơi trên bãi cát trắng mịn màn của Bãi Trào, ngâm mình dưới làn nước biển mát lạnh trong veo màu ngọc bích. Và nếu vẫn còn muốn vui thêm, đừng quên những trải nghiệm cực kì thú vị ở như dù lượn, mô tô nước, nhà phao, lặn biển, đi bộ dưới đáy biển ngắm san hô hay thuê thuyền ghé thăm những hòn đảo xung quanh,... Đặc biệt, các dịch vụ như xe điện đưa đón đến bãi tắm, tủ để đồ, ghế ngồi trên biển, xích đu, áo phao, chơi nhà phao,… đều được miễn phí hoàn toàn.

Chẳng có lý do gì có thể chối từ một cuộc hẹn hò với công viên nước Aquatopia Water Park tại Hòn Thơm trong kỳ nghỉ gần nhất của gia đình bạn đúng không nào?