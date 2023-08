Qua công tác bảo đảm an ninh quốc gia cho thấy, việc lợi dụng hợp tác quốc tế trong giáo dục đã tạo ra một nhóm người có quan điểm không phù hợp với quan điểm của Đảng, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh sinh viên. Bộ Công an lưu ý về những phá hoại về an ninh trật tự trong không gian mạng, tác động đến học sinh sinh viên, giáo viên. Dù chỉ có 2,63% học sinh, sinh viên trong tổng số thanh niên phạm tội, nhưng con số này lại có xu hướng tăng.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an