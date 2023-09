CSGT TP.Thủ Đức kiểm tra tình hình phương tiện giao thông vận tải khách và hàng hóa. Ảnh: Chinh Hoàng

Chiều 29/9, đại diện Công an TP.Thủ Đức thông tin đến phóng viên Dân Việt: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tổng kiểm tra phương tiện giao thông vận tải khách và hàng hóa tại TP.Thủ Đức (TP.HCM), tính từ đầu tháng 8 cho đến thời điểm hiện tại, Công an TP.Thủ Đức phát hiện 1 trường hợp dương tính với ma túy, cùng hàng ngàn trường hơp vi phạm khác. Cụ thể, 1 người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy và 554 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Về vi phạm chở quá trọng tải hàng hóa có 8 trường hợp; chở quá số người quy định – 60 trường hợp. Đi không đúng phần, làn đường – 54 trường hợp; không có giấy phép lái xe – 1 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh giao thông – 44 trường hợp.

Về vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm giao thông khi điều khiển xe mô tô, gắn máy có 140 trường hợp; dừng, đỗ lùi xe không đúng quy định - 320 trường hợp.

Ngoài ra, đại diện Công an TP.Thủ Đức cũng thông tin thêm, sáng Chủ nhật (1/10), UBND TP.Thủ Đức tổ chức lễ ra quân thực hiện đảm bảo an toàn giao thông (bắt đầu từ 7h).