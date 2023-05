Tỉ lệ chọi vào lớp 10 Trường THPT Chu Văn An qua các năm

Đối chiếu điểm chuẩn vào lớp 10 từ vài năm trở lại đây có thể thấy, nhóm trường THPT có điểm chuẩn tốp đầu tương đối ổn định; trong đó Trường THPT Chu Văn An luôn là trường có điểm chuẩn cao nhất toàn toàn phố. Năm 2022, điểm chuẩn vào lớp 10 của trường là 43,25 điểm; năm 2021 là 53 điểm...

Ngoài điểm chuẩn cao nhất, Trường THPT Chu Văn An cũng nhiều năm giữ vị trí top 1 về tỉ lệ chọi vào lớp 10. Cụ thể liên tiếp các năm 2019, 2020, 2021, trường dẫn đầu tỉ lệ chọi vào lớp 10 ở Hà Nội. Đến năm 2022, trường đứng vị trí thứ 2, sau THPT Yên Hòa.

Chi tiết tỉ lệ chọi vào Trường THPT Chu Văn An các năm như sau:

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2022 của Trường THPT Chu Văn An. Ảnh: CMH

Theo số liệu công bố của Sở GDĐT Hà Nội, năm học 2022- 2023 toàn thành phố tuyển 69.020 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập. Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy) vẫn là trường có tỉ lệ chọi cao đầu bảng với tỉ lệ 1/3,03 (cứ hơn 3 thí sinh sẽ có 1 thí sinh đỗ). Chiếm vị trí thứ 2 trong tốp trường có tỉ lệ chọi cao nhất là THPT Chu Văn An với tỉ lệ chọi là 1/2,87.

Mặc dù ở vị trí thứ 2 nhưng chỉ có 29 thí sinh "dám" đăng ký NV2 và 46 thí sinh đăng ký NV3 vào trường bởi vì điểm chuẩn của trường luôn cao nhất thành phố. Nếu thí sinh trượt NV1 thì cũng không còn cơ hội đỗ vào Chu Văn An ở NV 2, 3.

Năm 2021 cũng là năm duy nhất mà cả 10 trường THPT đứng đầu về tỉ lệ chọi đều có mức "1 đấu 2" trở lên. Trường THPT Chu Văn An có tỉ lệ chọi là 1/2,98, giữ vị trí cao nhất. Ngay sau đó là Trường THPT Yên Hòa với tỉ lệ 1/2,91. Cụ thể, trường THPT Chu Văn An lấy 315 chỉ tiêu nhưng có đến 940 học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Trường THPT Yên Hòa có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 nhiều nhất với 2.096, lấy 720 chỉ tiêu.

Năm 2020, tỉ lệ chọi của các trường tăng nhẹ so với năm 2019 vì số thí sinh đăng ký dự thi gần 88.928 (tăng khoảng 4.000 so với 2019), còn số chỉ tiêu chỉ tăng lên 64.110. Trường THPT Chu Văn An vẫn đứng hạng nhất về tỉ lệ chọi, với tỉ lệ 1/3,44. Năm đó, trường này chỉ lấy 270 chỉ tiêu nhưng có 929 học sinh đăng ký. Đứng sau đó về tỉ lệ chọi là Trường THPT Kim Liên (1/2,59) và THPT Yên Hòa (1/2,36).

Năm 2019, có 85.873 thí sinh dự thi vào lớp 10, trong khi chỉ tiêu vào các trường THPT công lập ở Hà Nội là 63.090. Trường THPT Chu Văn An có tỉ lệ chọi cao nhất, với 1/2,36. Khi đó, trường chỉ tuyển 225 học sinh nhưng có 531 em đăng ký. Các trường theo sát Chu Văn An gồm trường THPT Sơn Tây (1/2,3), THPT Trung Văn (1/2,2), THPT Yên Hòa (1/2,2) và THPT Nhân Chính (1/2,1).

Ngôi trường lâu đời ở Hà Nội

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 Trường THPT Chu Văn An cao mỗi năm đều có lý do. Để trúng tuyển vào Trường THPT Chu Văn An cũng như những trường khác mong muốn, ngoài kiến thức cần chuẩn bị, kỹ năng khi làm bài, thí sinh còn phải cân nhắc việc lựa chọn nguyện vọng. "Phổ điểm của học sinh trong nội thành cao hơn và số lượng bài thi được 9 và 10 nhiều hơn, do vậy các trường gần như lấy đủ chỉ tiêu tuyển sinh NV1 và NV2 ngay khi công bố. Để chắc suất vào trường top đầu, tính ra mỗi bài thi phải 8,5 điểm. Nếu các trường top đầu có thể hạ điểm bù vào số thí sinh trúng vào trường chuyên, các trường top dưới sẽ khó hạ, dù điểm chuẩn so với năm 2020, hầu hết trường top dưới đều tăng.

Trường THPT Chu Văn An. Ảnh: FBNT

Về nguyên tắc học sinh phải nhập học vào NV2 trước. Khi trường NV1 hạ điểm lúc đó mới tính đến phương án nộp vào NV1, bởi trên hệ thống đã xác nhận.

Có nhiều phụ huynh không hiểu, vẫn không đăng ký NV2 hoặc nghĩ nộp học bạ trường tư thục và dân lập rồi đợi hạ điểm sẽ rút học bạ ra nộp vào. Tuy nhiên, việc hạ điểm tùy vào từng trường, do vậy phụ huynh nhắc con làm thủ tục nhập học đúng hạn để không bị lỡ", một chuyên gia giáo dục chia sẻ.

Tiền thân là trường Bưởi được thành lập từ năm 1908, cho đến nay THPT Chu Văn An là một trong những trường phổ thông lâu đời, cơ sở vật chất cổ kính với chất lượng giảng dạy học tập thuộc dạng top đầu Hà Nội.

Các lớp được chia thành hai nhóm lớp chuyên và không chuyên. Nhóm lớp chuyên có các lớp: Toán, Tin, Nhật, Anh, Văn, Sử, Địa, Pháp 1, Pháp 2 (tăng cường), Lý, Hóa, Sinh. Nhóm lớp không chuyên có các lớp: A1, A2 theo định hướng khối A và D1, D2, D3 theo định hướng khối D.

Điểm chuẩn đầu vào của trường cao nhất trong các trường THPT trực thuộc Sở GDĐT ở Hà Nội (không tính khối trường chuyên) để đảm bảo chất lượng học sinh có thể theo học tại trường. Kết quả đầu ra của trường luôn ở top cao với xấp xỉ 100% học sinh đỗ tốt nghiệp và 2/3 trong số đó đỗ đại học với điểm cao.