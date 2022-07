Một tư lệnh sừng sỏ của Ukraine tử trận trong cuộc chiến với Nga

Đại tá Vitalii Huliaiev, Tư lệnh Lữ đoàn cơ giới độc lập số 28 của Ukraine vừa tử trận ở mặt trận phía nam đất nước. Ảnh Pravda.

Theo Pravda, cựu Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko đã xác nhận trên Telegram về cái chết của Đại tá Vitalii Huliaiev - người được mệnh danh là Hiệp sĩ trong Chiến dịch mùa đông thứ nhất.

Theo ông Poroshenko, các chiến binh trong lữ đoàn do Đại tá Vitalii Huliaiev chỉ huy đã đẩy lùi các nỗ lực của quân đội Nga để thực hiện các cuộc đổ bộ bằng đường biển tại các khu vực Odesa và Mykolaiv.

Lữ đoàn cơ giới độc lập số 28 do Đại tá Huliaiev dẫn đầu đã ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga vào Mykolaiv đồng thời góp phần đẩy lùi các đơn vị Nga đang đóng quân ở Kherson, giải phóng một số khu định cư ở tỉnh này.

Ông Poroshenko kêu gọi Hội đồng thành phố Odessa ủng hộ sáng kiến về việc đổi tên một trong những con phố ở đây thành tên của Đại tá Vitalii Huliaiev để vinh danh ông.

Đại tá Vitalii Huliaiev đã chiến đấu trên tiền tuyến từ năm 2014 khi cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine với phe ly khai thân Nga bắt đầu nổ ra. Ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 28 đóng ở Odessa vào tháng 9/2021.

Ukraine lâu nay hiếm khi công bố cụ thể về thương vong trong cuộc xung đột với Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar mới đây từng giải thích lý do quân đội nước này không tiết lộ về những quân nhân đã thiệt mạng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2.

Theo bà Malyar, quân đội Ukraine không tiết lộ thông tin như vậy là vì lý do nhân đạo cũng như lý do bảo mật an ninh.

"Chúng tôi hiện không thể công bố con số. Điều đó không dễ dàng. Mọi người đã phải trải qua nỗi đau buồn. Các gia đình đều ở trong những hoàn cảnh khác nhau. Tại sao số binh sĩ thiệt mạng chính thức vẫn chưa được công bố? Điều này là vì lệnh thiết quân luật. Đây là thông tin mà chúng tôi không muốn quân đội Nga biết, vì các chuyên gia quân sự của họ có thể rút ra nhiều kết luận từ dữ liệu này và sử dụng thông tin này để phân tích cũng như lập kế hoạch. Đó là lý do tại sao, cho đến khi thiết quân luật kết thúc, thông tin này phải được giữ bí mật và không thể được công khai", bà Malyar nhấn mạnh.