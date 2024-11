Giá vàng giảm "sốc": Một tuần lỗ 8,2 triệu đồng, người dân vẫn than "không mua được vàng"

Giá vàng giảm "sốc", lỗ 8,2 triệu đồng/lượng, người dân vẫn đổ xô mua vàng

Hôm nay (12/11), ghi nhận của PV Dân Việt trên phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) vẫn tấp nập người qua lại, đặc biệt có tình trạng ùn tắc do người dân chen chân đi mua gom trong bối cảnh giá vàng giảm "sốc".

Chia sẻ với PV Dân Việt lúc 12h00', nhân viên Bảo Tín Minh Châu cho biết, hiện cửa hàng chỉ bán trang sức và không giao dịch vàng miếng SJC. Còn vàng nhẫn vẫn giao dịch, nhưng mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 5 lượng và hiện đã hết. Đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức bao giờ bán trở lại.

Nhiều khách hàng đến cửa hàng vàng trên phố vàng Trần Nhân Tông và ngậm ngùi ra về vì không mua được vàng. Ảnh: Dân Việt.

Trả lời chất vấn đại biểu quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, hệ thống kinh doanh mua - bán vàng miếng hiện nay có 22 tổ chức tín dụng và 16 doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng. Các đơn vị này hoàn toàn có thể mua - bán vàng miếng. Theo đó, trong trường hợp doanh nghiệp không mua vàng của cá nhân, có thể vì một vài lý do như cân đối dòng tiền hoặc các lý do kinh doanh khác..... Dẫn ví dụ, bà Hồng cho biết, Giá vàng thế giới có thời điểm biến động mạnh trong một ngày. Như vậy, mỗi doanh nghiệp mua - bán cũng phải cân nhắc để đề phòng rủi ro.

Chị Hòa Mai (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, chị cùng con gái đã xếp hàng, lấy số ở đây từ sáng sớm.

"Hai mẹ con đã đặt cọc 2 cây vàng để làm của hồi môn tặng con gái về nhà chồng. Xếp hàng 2 tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa đến lượt. Giờ lại được thông tin hết hàng nên tôi đang đợi con gái lấy lại tiền cọc để ra về", chị Mai cho biết.

Trong khi đó, tại cửa hàng vàng Phú Quý ngay đối diện ghi nhận tình trạng ít nhộn nhịp hơn do chỉ có vài vị khách hàng đang giao dịch. Nhân viên thương hiệu này cho biết, hiện cửa hàng đã hết vàng miếng SJC và bán ra không giới hạn số lượng vàng nhẫn.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Lệ Thu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Từ trước đến nay, tôi đều mua vàng nhẫn, vàng miếng ở Bảo Tín Minh Châu, dường như là thói quen. Tuy nhiên, do Bảo Tín Minh Châu đông quá, tôi lựa chọn mua vàng ở đây (cửa hàng Phú Quý - PV)".

Cửa hàng vàng tấp nập người ra vào mua bán vàng

Ngay cạnh, ông Nguyễn Văn Trung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, do gia đình có việc cần dùng tiền mặt, ông phải đem vàng đi bán. Tuy nhiên, đến đây mới biết cửa hàng hiện không mua vào.

"Vàng là mua từ cửa hàng, nhưng giờ muốn bán thì cửa hàng lại không mua. Như vậy người dân chúng tôi rất thiệt thòi", ông Trung bày tỏ.

Ông cho biết, nếu đến chiều cửa hàng vàng ông từng mua không mua lại, ông sẽ qua một thương hiệu khác để bán và chấp nhận lỗ một vài triệu đồng.

Đáng chú ý, tại nhiều tiệm vàng đã có hiện tượng "cò mồi". Cụ thể, khi người dân xếp hàng trong tiệm, đã có một số người đến hỏi mua/bán lại ngay trong cửa tiệm vàng. Tuy nhiên, khi nhân viên phát hiện, lập tức đã yêu cầu bảo vệ đưa "cò vàng" này ra khỏi cửa hàng, đồng thời không tiếp đón họ giao dịch.

Cập nhật giá vàng hôm nay 12/11, tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 80,8 triệu đồng/lượng mua vào và 84,1 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán là 3,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 81,23 - 83,38 triệu đồng/lượng mua - bán.

Biến động giá vàng trong 1 tháng qua. Nguồn: giavang.org.

Cùng thời điểm, tại PNJ, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 80,8 - 84,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tương ứng chênh lệch giữa hai chiều mua bán là 3,5 triệu đồng/lượng. Còn nhẫn trơn PNJ giảm còn 81,2 - 82,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

80,8 - 84,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra cũng là giá niêm yết vàng miếng SJC của thương hiệu Doji. Trong khi đó, nhẫn tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) của Doji hiện đứng mức 81,2 - 83,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy, nếu người dân mua vàng miếng SJC tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu tại ngày 5/11 (tương ứng 1 tuần trước) với giá 88,78 triệu đồng/lượng. Ước tính, người giữ vàng đã lỗ 6,55 triệu đồng/lượng.

Còn nếu mua vàng miếng SJC tại phiên ngày 5/11 với giá 89 triệu đồng/lượng, người giữ vàng đã lỗ 8,2 triệu đồng/lượng sau 1 tuần.

Trên thế giới, cập nhật hôm nay (12/11), giá vàng thế giới hiện đứng mức 2.608 USD/ounce. Xét trong 1 tuần qua, vàng thế giới đã "bốc hơi" khoảng 142 USD/ounce do áp lực từ đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng cao.

Giá vàng thế giới bị bán tháo dữ dội. Nguồn: Tradingeconomics.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN đang đánh giá tổng kết Nghị định 24, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần ngăn chặn tình trạng "vàng hóa" nền kinh tế, không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến tỷ giá, lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao vai trò quản lý và điều tiết thị trường vàng của Nhà nước theo đúng quy định, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, NHNN khuyến cáo, đây là mặt hàng biến động khó lường, phức tạp. Nếu để đầu tư mặt hàng vàng, người dân đối mặt nhiều rủi ro khi mua - bán. Theo đó, NHNN không khuyến khích người dân găm giữ vàng.