Một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở Bình Thuận có cánh đồng đẹp như tranh, nông dân nuôi ốc bươu làm giàu

Cánh đồng lúa xanh đẹp

Đứng dưới bóng mát hàng cau nằm giữa cánh đồng lúa xanh chuẩn bị sang màu lúa chín, chúng tôi cảm nhận được một không khí mát lành, dễ chịu… Nhìn những hàng cau, hàng dừa xanh mướt bên những bờ ruộng lúa, chúng tôi thấy cái đẹp vùng nông thôn như một bức tranh thanh bình, yên ả…

Cánh đồng có những hàng cau ở xã Tân Hà, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ở huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PV

Chúng tôi bắt gặp anh Nguyễn Hữu Nhơn (SN 1992 ở xã Tân Hà), anh cho biết, anh sinh ra và lớn lên bên những cánh đồng lúa chín nên rất yêu vùng quê này.

“Thuở nhỏ, tôi thường theo cha mẹ ra đồng và mang theo thố cơm trắng, hũ muối tiêu để ăn cho đỡ đói. Từ cơm trắng, ăn với ốc bươu nướng chấm muối tiêu, tôi đã nuôi mơ ước lớn lên sẽ đi học về làm giàu trên vùng đất “chôn nhau cắt rốn” này…”, Nhơn tâm sự.

Sau khi học lấy 2 bằng đại học ở TP.HCM, Nhơn đã từ chối mức lương cao, bỏ phố về quê làm nông dân thứ thiệt là nuôi ốc bươu đen, tạo công ăn việc làm cho nhiều bà con nông dân…

Dẫn chúng tôi tham quan trang trại nuôi ốc bươu đen thương phẩm và cung cấp giống của mình, anh Nguyễn Hữu Nhơn cho biết, trang trại của gia đình anh hiện có khoảng 7 ha diện tích mặt nước nuôi ốc bươu đen thương phẩm, ốc bươu đen giống, cả ốc dược liệu ở huyện Đức Linh.

Theo anh Nhơn, ốc bươu đen thương phẩm nuôi khoảng 4 tháng là có thể xuất bán. Mật độ thả nuôi 200 - 250 con/m2; trọng lượng đạt 20 - 25 con/kg, giá bán hiện là 75.000 đồng/kg. Trang trại của anh cung cấp ra thị trường 200 kg ốc bươu đen thương phẩm mỗi ngày.

Anh Nguyễn Hữu Nhơn xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Anh Nhơn cho biết, mỗi tháng trang trại của gia đình anh cung cấp giống cho khoảng 150 hộ dân trong huyện Đức Linh và nơi khác. Bình quân mỗi hộ từ 20.000 – 50.000 con ốc bươu đen giống, giá bán 300 đồng/con nên thu nhập ổn định. Anh Nhơn đã thành lập Công ty TNHH nấm linh chi Thương Nhân do anh làm giám đốc và hiện có trên 10 sản phẩm chất lượng cao, được thị trường trong, ngoài tỉnh ưa chuộng.

Trong số hơn 30 lao động địa phương làm việc cho trang trại và công ty của anh Nhơn, có trên 50% lao động là người dân tộc thiểu số ở huyện Đức Linh với mức thu nhập hàng tháng rất ổn định.

Trang trại nuôi ốc của Nguyễn Hữu Nhơn nằm giữa cánh đồng ở xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PV

Xã nông thôn mới nâng cao

Theo UBND huyện Đức Linh, sản phẩm chả ốc bươu đen của Chi nhánh Công ty TNHH Nấm linh chi Thương Nhân được UBND huyện công nhận OCOP 3 sao năm 2023. Cơ sở nuôi ốc của anh Nguyễn Hữu Nhơn tạo công ăn việc làm cho bà con, góp phần giúp địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Ngoài sản phẩm chả ốc bươu đen, trên địa bàn xã Tân Hà có Tổ hợp tác chăn nuôi dê, do ông Phan Văn Huy làm tổ trưởng, với 10 hộ tham gia. Dê được chăn nuôi theo quy trình VietGAP với diện tích chăn nuôi 390 m2 và sản lượng dự kiến khoảng 10 tấn/năm. Tổ hợp tác đã được Công ty cổ phần chứng nhận và kiểm nghiệm FAO cấp Giấy chứng nhận VietGAP số VietGAP-CN-18-17-60-22- 03 cho sản phẩm dê thịt ngày 25/12/2022 và có hiệu lực đến 24/12/2024.

Cùng với đó, Tổ hợp tác chăn nuôi dê đã có hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH gia súc, gia cầm Hoài Đức với sản lượng 10 tấn/năm, thời hạn hợp đồng đến năm 2026.

Nông dân và du khách trên đường đi quan cánh đồng lúa chín ở xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PV

Cũng theo UBND huyện Đức Linh, sau 7 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, diện mạo của xã Tân Hà đã có nhiều khởi sắc. Hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm đều được chuẩn hóa theo tiêu chí NTM nâng cao. Đội ngũ cán bộ công chức xã được đào tạo, bồi dưỡng, tôi luyện và trưởng thành đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng nguồn lực huy động toàn xã hội của xã Tân Hà, giai đoạn 2017 - 2023 là trên 270 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp và nhân dân đóng góp hơn 60,6 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người của xã trong năm 2023 đạt 63,38 triệu đồng/người/năm. Với kết quả đó, xã Tân Hà được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Ngày 26/4 vừa qua, UBND huyện Đức Linh tổ chức Lễ công bố xã Tân Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, dịp này, xã Tân Hà cũng đã phát động xây dựng xã đạt NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2024.

Phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao Theo UBND huyện Đức Linh, tháng 4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Linh đã ban hành Nghị quyết 04 về xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Đến nay, qua 3 năm triển khai, Đức Linh trở thành địa phương dẫn đầu về thực hiện mục tiêu này… Đức Linh là huyện miền núi nằm ở phía Tây của tỉnh Bình Thuận với 12 đơn vị hành chính (2 thị trấn, 10 xã). Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Trong 3 năm (2021-2023), Đức Linh đã huy động được 679 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 50 tỷ đồng, vốn trực tiếp của chương trình 23 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình dự án hơn 421 tỷ đồng, huy động doanh nghiệp được 78,3 tỷ đồng. Qua đánh giá, đến nay Đức Linh tiếp tục giữ vững 9/9 tiêu chí huyện NTM, 5/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao. Có 5/10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là Trà Tân, Đông Hà, Tân Hà, Đức Hạnh, Mê Pu. Đối với 2 thị trấn (Võ Xu, Đức Tài), qua hơn 1 năm triển khai kế hoạch xây dựng đô thị văn minh thì đến nay 2 thị trấn tự đánh giá đều đạt 7/9 tiêu chí.

Tuyến đường giao thông chính huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ Huyện Đức Linh đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm nay có thêm 3 xã (Sùng Nhơn, Nam Chính và Vũ Hòa) đạt chuẩn NTM nâng cao và 3 xã (Trà Tân, Đông Hà, Mê Pu) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 thị trấn đạt đô thị văn minh năm 2024. Đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Do đó, huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” để huy động các nguồn lực và người dân tham gia. Tăng cường phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị và phát triển bền vững, giải quyết môi trường nông thôn, triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp.