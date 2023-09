Toàn xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) hiện có hơn 1.000 ha trồng sầu riêng đang trong thời kỳ kinh doanh.

Cây sầu riêng là cây trồng chủ lực của địa phương, không chỉ có chất lượng thơm ngon mà còn mang lại giá trị kinh tế cao.

Sầu riêng trên cây ở xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận Ảnh: Duy Tuấn

Thời điểm này cũng là lúc các hộ dân nơi đây bước vào vụ thu hoạch các loại trái cây, trong đó có sầu riêng. Ngay từ đầu mùa, sầu riêng đã được giá, tiêu thụ cũng rất thuận lợi nên các nhà vườn rất phấn khởi.

Sầu riêng được thu hoạch chở đi bán ở xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Duy Tuấn

Chị Chung Đa Mi - một thương lái thu mua trái cây tại địa phương và chở bằng xe tải xuống bỏ mối tại chợ Phan Thiết hàng ngày - cho biết, giá sầu riêng năm nay cao.

Lúc đầu mùa, thương lái mua sầu riêng giá xô (mua hết vườn, chỉ trừ trái sâu và trái bị nấm) là 65.000 đồng/kg.

Hiện tại đang gần cuối mùa sầu riêng nên giá sầu riêng được thu mua là 85.000 đồng/kg. Ngoài sầu riêng, hiện Đa Mi còn nhiều loại trái cây khác như chôm chôm, bơ 34.

Không chỉ có sầu riêng mà bơ cũng được thương lái thu mua khá mạnh. Ảnh: Duy Tuấn

Với giá sầu riêng như trên, các nhà vườn trồng sầu riêng trên địa bàn xã Đa Mi cho rằng đây là mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay.

Sầu riêng ở xã Đa Mi thường thu hoạch lệch vụ so với các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ hơn một tháng, do điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu giao thoa với vùng cao nguyên ôn hòa mát mẻ.

Sầu riêng Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận được bán đi khắp các tỉnh, thành. Ảnh: Phạm Duy

Mùa vụ 2023, mặc dù gặp phải thời tiết bất lợi và có sương muối xảy ra, một số vườn sầu riêng bị rụng bông và trái non do sốc nhiệt nên sản lượng có giảm so với năm ngoái.

Nhưng bù lại giá bán cao kỉ lục nhờ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thuận lợi, nông dân có lợi nhuận tốt nhất từ trước đến nay. Do đó, các nhà vườn kì vọng từ đây cho đến cuối vụ, sầu riêng vẫn sẽ có giá tốt như hiện nay.