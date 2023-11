Một xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Nam Định, có thu nhập bình quân 72 triệu đồng/người/năm

Làng, xóm đạt chuẩn văn hóa



Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015 và về đích NTM nâng cao năm 2020, xã Yên Khánh tiếp tục phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM kiểu mẫu.

Nhờ đó, cảnh quan quê hương xã Yên Khánh được khoác lên "chiếc áo mới". Hiện cảnh quan, môi trường, không gian nông thôn đạt chuẩn "sáng, xanh, sạch, đẹp". 100% tuyến đường giao thông dong ngõ, liên xóm, liên xã được trải nhựa, đổ bê tông cứng hóa, đảm bảo sạch sẽ và có hệ thống đèn điện chiếu sáng.

Nhờ nông thôn mới, đến nay quang cảnh làng quê xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã khoác lên "chiếc áo mới".

Toàn xã có 90% hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; 98,1% rác thải được thu gom, xử lý theo quy định. 100% số hộ dân có nhà ở an toàn, được sử dụng nước sạch, có công trình phụ hợp vệ sinh. Cả 3 trường Mầm non, Tiểu học, THCS đều đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn "xanh - sạch - đẹp - an toàn".

Lãnh đạo UBND xã Yên Khánh cho hay, trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Yên Khánh chọn tiêu chí nổi trội về lĩnh vực văn hóa.

Đến nay, xã đã quy hoạch được sân vận động trung tâm rộng hàng nghìn m2; xây dựng nhà văn hóa trung tâm khang trang, hiện đại với diện tích khuôn viên gần 1.300 m2, có sức chứa trên 300 chỗ ngồi.

Ngoài ra, 4/4 thôn đều có nhà văn hóa được xây dựng rộng đẹp, kiên cố, có sức chứa trên 100 chỗ ngồi, được trang bị đầy đủ thiết bị tivi, loa đài, bàn ghế để phục vụ hội họp cũng như sinh hoạt của nhân dân.

Đặc biệt, trong khuôn viên nhà văn hóa các thôn đều lắp đặt đầy đủ các dụng cụ thể thao ngoài trời nhằm thúc đẩy nâng cao sức khỏe của người dân địa phương.

Đời sống của người dân xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định được nâng cao.

Cùng với đó, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" gắn liền với các phong trào, mô hình của các tổ chức hội đoàn thể diễn ra sôi nổi, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Nhiều năm liền, trên địa bàn xã không để mâu thuẫn, xích mích lớn hay tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài phát sinh trong cộng đồng dân cư.

4/4 thôn đều đã được công nhận là thôn NTM kiểu mẫu và giữ vững danh hiệu làng văn hóa; 2/4 thôn đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục, số gia đình văn hóa đạt 96%; 2 cơ quan và 3 trường học được công nhận có nếp sống văn hóa.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với chuyển đổi số

Ngày 21/11/2023, Đoàn thẩm định xã NTM nâng cao, kiểu mẫu tỉnh Nam Định do ông Nguyễn Văn Hữu - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Nam Định làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tiến hành kiểm tra, thẩm định và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Yên Khánh.

Thời gian qua, xã Yên Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng NTM, lắp đặt camera an ninh theo dõi tình hình an ninh địa phương.

Phát biểu tại buổi thẩm định, ông Nguyễn Văn Hữu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Yên Khánh đạt được trong xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đồng thời, đề nghị địa địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Chú trọng đào tạo và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững. Quan tâm mở rộng các mô hình sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, liên kết các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân. Tăng cường công tác văn hóa cộng đồng, tự quản trong thôn xóm, đảm bảo an ninh trật tự từng khu dân cư…

Qua kiểm tra hồ sơ minh chứng các tiêu chí và thực địa về cảnh quan môi trường, các điểm nhà văn hóa thôn, xóm, trường học trên địa bàn, Đoàn thẩm định NTM nâng cao, kiểu mẫu tỉnh Nam Định thống nhất đánh giá xã Yên Khánh hoàn thành 4/4 tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2022.

Đến ngày 24/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã ký quyết định công nhận xã Yên Khánh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022 với tiêu chí nổi trội về lĩnh vực văn hóa.

Camera an ninh được lắp đặt ở những nơi công cộng, khu vực đông người qua lại.

Theo UBND xã Yên Khánh, song song với việc đẩy mạnh, phát triển lĩnh vực văn hóa - tiêu chí nổi trội trong xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Yên Khánh đã chỉ đạo thôn Tu Cổ triển khai mô hình thôn, xóm thông minh để làm mô hình điểm, nhằm rút ra bài học, kinh nghiệm để triển khai mở rộng ra các thôn khác trong địa bàn xã.

Đến nay, thôn Tu Cổ đã lắp đặt hệ thống phát mạng wifi miễn phí tại nhà văn hóa để người dân tự do truy cập internet, tìm kiếm thông tin cần thiết và lắp đặt camera an ninh tại các điểm dân cư, nơi đông người qua lại. Ngoài ra, thôn có 1 sản phẩm OCOP được giới thiệu, bán hàng trên nền tảng số.

Lãnh đạo UBND xã Yên Khánh thông tin, qua thống kê, trên địa bàn toàn xã có trên 3.850 số người dân sử dụng điện thoại thông minh, chiếm tỷ lệ 85%. Nhiều người dân địa phương cũng đã được tập huấn, tiếp cận các nền tảng số.

Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã Yên Khánh đạt 72,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 0,97%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 99%.