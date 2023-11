Ông Tà là ai mà nhiều nơi ở miền Tây dân lập miếu thờ, miếu cổ ở An Giang có một cây cổ thụ to Ông Tà là ai mà nhiều nơi ở miền Tây dân lập miếu thờ, miếu cổ ở An Giang dưới bóng một cây cổ thụ

Dưới những gốc cây cổ thụ như cây dầu dù 300 năm ở Trà Vinh, cây da cổ thụ ở huyện An Phú, cây dầu cổ thụ ở Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đều có miếu thờ ông Tà. Ở vùng Bảy Núi, Láng Linh (tỉnh An Giang), Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) có rất nhiều nơi thờ ông Tà. Vậy, ông Tà là ai?