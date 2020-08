MSB công bố kết quả kinh doanh bán niên 2020 sau kiểm toán

Bứt phá về lợi nhuận



6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu những ảnh hưởng nhất định của Covid 19, nhưng với định hướng chiến lược rõ ràng, cùng cơ cấu nguồn vốn tốt và tổng tài sản cán mốc gần 165 nghìn tỷ - tăng trưởng xấp xỉ 14% so với cùng kỳ năm trước, MSB đã tạo ra sự bứt phá về kinh doanh khi lợi nhuận trước thuế đạt trên 974 tỷ đồng, tăng gần 72% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 774 tỷ đồng, tăng 66%.

Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng ghi nhận sự tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) khá ấn tượng, lần lượt tăng 26% và 12% so với cùng kỳ năm trước và cuối năm 2019. Tỷ trọng CASA trên tổng tiền gửi khách hàng đạt trên 21%, có xu hướng tiếp tục tăng nhờ các chiến lược sản phẩm kinh doanh linh hoạt. Nguồn vốn từ CASA và việc cơ cấu hiệu quả nguồn vốn huy động là nhân tố quan trọng giúp MSB giảm chi phí vốn và đem lại sự tăng trưởng trong tổng thu nhập thuần từ lãi và phí của Ngân hàng 6 tháng đầu năm 2020. Tổng thu thuần trong 2 quý đạt 3.022 tỷ đồng, tăng gần 67% so với cùng kỳ, trong đó lãi thuần và thu nhập từ phí đạt gần 1.978 tỷ đồng và 326 tỷ đồng, tăng lần lượt 68% và 73% so với cùng kỳ năm trước.

Với sự tăng trưởng tốt của tổng thu nhập thuần, chỉ số chi phí trên doanh thu (CIR) đã giảm còn 51,6% so với mức 53% của cả năm 2019. Các chỉ số thể hiện hiệu quả hoạt động ngân hàng như ROAE, ROAA cho 4 quý gần nhất đều ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 23% so với số liệu cả năm 2019.

Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, MSB đã triển khai gói vay 7.000 tỷ, các chương trình miễn giảm phí giao dịch cũng như chính sách tín dụng phù hợp để hỗ trợ khách hàng, đồng hành vượt qua khó khăn do đại dịch. Việc triển khai đồng loạt các giải pháp đã mang tới kết quả kinh doanh tích cực. Cụ thể, sau 6 tháng đầu năm, cho vay khách hàng của MSB đạt trên 70 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 26% so với cùng kỳ 2019 và hơn 10% so với cuối năm 2019. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng đạt hơn 83 nghìn tỷ, tăng gần 22% so với cùng kỳ.

Bên cạnh các giải pháp tài chính hữu ích, MSB cũng tích cực triển khai việc cơ cấu nhóm nợ, điều chỉnh thời gian trả nợ và lãi theo Thông tư 01 của NHNN. MSB đánh giá đây là giải pháp hỗ trợ hiệu quả để khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp có thể dần tháo gỡ nút thắt trong hoạt động, cùng khách hàng vượt qua thời kỳ khó khăn này.

Hoạt động an toàn song hành cùng chuyển đổi số mạnh mẽ

Song song với việc điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả trong giai đoạn nhiều thách thức, MSB đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát các chỉ số an toàn theo quy định của NHNN. Kết thúc quý 2/2020, tỷ lệ an toàn vốn CAR hợp nhất theo Thông tư 41 đạt 10,8% (so với mức 8% quy định của NHNN), tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay dài hạn được giữ ở mức trên 31% khi tỷ lệ tổng dư nợ trên tổng tiền gửi đạt khoảng 84%, đều trong giới hạn đảm bảo an toàn theo quy định. Về nợ xấu, NPL mảng ngân hàng giảm so với quý 1 năm nay, giữ ở mức 1,74%. Việc giảm này là do tổng dư nợ tín dụng tăng nhanh trong quý 2, đồng thời ngân hàng áp dụng triển khai các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát chặt nhằm hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh.

Hoạt động xử lý nợ trái phiếu đặc biệt VAMC cũng được MSB tập trung ưu tiên xử lý. Tính đến hết tháng 6/2020, tổng mệnh giá trái phiếu VAMC đã giảm 63% so với cùng kỳ năm trước và giảm 23% so với cuối năm 2019, cho thấy những nỗ lực của MSB trong việc hoàn thành mục tiêu tất toán các khoản nợ tại VAMC trong năm nay.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, MSB cũng tập trung đầu tư phát triển công nghệ để tăng tốc trên hành trình chuyển đổi số. Hưởng ứng chủ trương không dùng tiền mặt cũng như định hướng mang tới trải nghiệm đơn giản – chủ động – kết nối - thấu hiểu, trong thời gian qua, MSB chú trọng vào việc không ngừng nâng cao trải nghiệm cho khách hàng thông qua việc nâng cấp và cải tiến kênh giao dịch hiện đại như Internet Banking, Mobile Banking, thúc đẩy thanh toán qua QR Code, Samsung Pay, Contactless bên cạnh việc dùng thẻ, ưu tiên triển khai phương thức xác thực thông minh bằng sinh trắc học, soft token…nhằm gia tăng sự tiện lợi và đảm bảo an toàn, bảo mật cho khách hàng trong mọi giao dịch.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với những chỉ số khả quan cùng định hướng chiến lược rõ ràng sẽ là bước đệm để MSB hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm đã đề ra.