Mưa dông, lốc, sét ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Mưa dông diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm hôm qua (23/6) và rạng sáng nay (24/6), ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 19h ngày 23/6 đến 08h ngày 24/6 có nơi trên 80mm như: Xuân Minh (Hà Giang) 285.2mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 87.2mm, Thạch Yên (Hòa Bình) 99.2mm, Quan Hoa (TP.Hà Nội) 91.8mm, Châu Cường (Nghệ An) 99mm,…

Từ chiều tối ngày 24/6 đến sáng ngày 26/6, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở Bắc Bộ từ 50-120mm, có nơi trên 200mm, ở Bắc Trung Bộ 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, ngày 24/6, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Chiều và tối 24/6, khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo: từ chiều và đêm 26/6, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

