Mua gã khổng lồ game Activision 69 tỷ đô la, Microsoft gặp rắc rối

Vào hôm 8/2, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương Quốc Anh (CMA) đã công bố một quyết định tạm thời về thỏa thuận mới, cho rằng việc tiếp quản làm tăng mối lo ngại về cạnh tranh công bằng, và có thể dẫn đến giá cao hơn, ít lựa chọn hơn và ít đổi mới hơn.

CMA khẳng định, việc sáp nhập có thể khiến Microsoft trở nên mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực chơi game trên đám mây, kìm hãm sự cạnh tranh trong thị trường đang phát triển này, và gây hại cho những game thủ Vương quốc Anh không đủ khả năng mua máy chơi game đắt tiền.

Thỏa thuận cũng có thể gây hại cho các game thủ Vương quốc Anh bằng cách làm suy yếu sự cạnh tranh quan trọng giữa máy chơi game Xbox và PlayStation của Sony.

Cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh nói rằng, việc Microsoft bỏ ra 69 tỷ USD mua lại gã khổng lồ game Activision Blizzard có thể gây hại cho sự cạnh tranh trong thị trường trò chơi ở Anh. Vì thế, họ có thể chuyển sang ngăn chặn thỏa thuận này. Ảnh: @Clutchpoint.

Những phát hiện tạm thời này từ CMA có được sau một cuộc điều tra trên diện rộng được tiến hành trong năm tháng qua để hiểu thị trường và tác động tiềm năng của thỏa thuận. Điều này bao gồm tổ chức các chuyến thăm trang web, và các buổi điều trần để nghe trực tiếp từ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Microsoft và Activision, phân tích hơn 3 triệu tài liệu nội bộ từ hai doanh nghiệp để hiểu quan điểm của họ về thị trường, thực hiện một cuộc khảo sát độc lập về các game thủ Vương quốc Anh, và thu thập bằng chứng từ nhiều nhà cung cấp bảng điều khiển trò chơi, nhà xuất bản trò chơi và nhà cung cấp dịch vụ trò chơi trên đám mây khác.

Trong một thông báo về các biện pháp khắc phục có thể được gửi tới cả hai bên Activision Blizzard cũng như Microsoft, CMA cho biết họ có thể yêu cầu Microsoft:

a) Yêu cầu thoái vốn một phần Activision Blizzard, Inc. Điều này có thể là:

(i) Thoái vốn kinh doanh liên quan đến mảng game đình đám Call of Duty;

(ii) Thoái vốn khỏi đơn vị kinh doanh con Activision Publishing của Activision Blizzard, bao gồm luôn cả hoạt động kinh doanh liên quan đến game Call of Duty;

(iii) Thoái vốn khỏi 2 đơn vị kinh doanh Activision Publishing và Blizzard Entertainment của Activision Blizzard, Inc, bao gồm hoạt động kinh doanh liên quan đến Call of Duty và World of Warcraft, trong số các tựa game khác.

(b) Cấm sáp nhập

Microsoft và Activision Blizzard có thời hạn đến ngày 22 tháng 2 để phản hồi. CMA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 26 tháng 4. Cơ quan quản lý này đã mở một cuộc điều tra chuyên sâu về thỏa thuận này vào ngày 1 tháng 9 năm 2022.

CMA lo ngại rằng thỏa thuận với Activision có thể củng cố vị trí của Microsoft trên thị trường trò chơi trên nền tảng đám mây, thêm Call of Duty và các tựa game sinh lợi khác vào nền tảng Xbox Game Pass dựa trên công nghệ đám mây của họ.

Trò chơi trên đám mây, cho phép game thủ chơi trò chơi qua internet trên các thiết bị không phải bảng điều khiển, vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và chưa phải là công nghệ đại chúng trên thị trường. Thỏa thuận này cũng sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh bảng điều khiển của Microsoft, CMA cho biết thêm rằng Microsoft sẽ thấy "có lợi về mặt thương mại" khi cung cấp các trò chơi Activision độc quyền cho phần cứng Xbox, hoặc nó có chỉ sẵn trên PlayStation- máy chơi game console đến từ Sony "trong những điều kiện ràng buộc tồi tệ hơn".

Cơ quan giám sát lưu ý rằng, điều này "có thể làm giảm đáng kể sự cạnh tranh giữa Xbox và PlayStation ở Vương quốc Anh, từ đó gây hại cho các game thủ ở Vương quốc Anh".

"Công việc của chúng tôi là đảm bảo rằng các game thủ Vương quốc Anh không bị cuốn vào làn sóng giao dịch toàn cầu, mà theo thời gian nó có thể gây tổn hại đến cạnh tranh và dẫn đến giá cao hơn, ít lựa chọn hơn hoặc ít đổi mới hơn. Chúng tôi đã tạm thời thấy rằng đây có thể là trường hợp như vậy", CMA tuyên bố.

"Hôm nay, chúng tôi cũng đã gửi cho các công ty một bản giải thích về cách giải quyết các mối lo ngại của chúng tôi, mời các quan điểm của họ và bất kỳ đề xuất thay thế nào họ muốn gửi".

Ngay lập tức, cổ phiếu của Activision Blizzard đã giảm 2% vào hôm 8/2 sau thông báo của CMA. Trong khi đó, cổ phiếu của Microsoft được giao dịch cao hơn 2% sau thông báo về những tiến bộ trí tuệ nhân tạo của gã khổng lồ công nghệ này.

"Chúng tôi cam kết cung cấp các giải pháp hiệu quả và dễ thực thi để giải quyết các mối quan tâm của CMA", Rima Alaily, phó chủ tịch tập đoàn Microsoft kiêm phó tổng cố vấn, cho biết trong một tuyên bố gửi qua email tới CNBC.

Microsoft đã có những cam kết với Sony và Nintendo để tiếp tục phát hành các trò chơi Call of Duty mới trên các nền tảng trò chơi PlayStation, và Switch tương ứng của họ trong 10 năm.

Người phát ngôn của Activision Blizzard cho biết, công ty hy vọng sẽ "giúp CMA hiểu rõ hơn về ngành của chúng tôi để đảm bảo họ có thể đạt được nhiệm vụ đã nêu, nhằm thúc đẩy một môi trường nơi mọi người có thể tin tưởng rằng họ đang nhận được những lựa chọn tuyệt vời và giao dịch công bằng".

Giám đốc điều hành của Activision Blizzard, Bobby Kotick cũng đã gửi một bản ghi nhớ nội bộ cho nhân viên vào hôm qua, nói rằng công ty "tin tưởng rằng luật pháp – và sự thật sẽ đứng về phía chúng tôi".

"Trong trường hợp này, các công ty kết hợp của chúng tôi sẽ mang lại nhiều cạnh tranh hơn cho một lĩnh vực vốn đã đông đúc các đối thủ chơi game đẳng cấp thế giới, bao gồm Sony, Tencent, NetEase, Apple, Amazon và Facebook", Kotick nói thêm. "Chúng tôi tin rằng việc sáp nhập này mang lại cho chúng tôi thêm nguồn lực để cạnh tranh với những gã khổng lồ như vậy".

Thỏa thuận Microsoft-Activision cũng phải đối mặt với sự giám sát ở Mỹ và Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đang tìm cách ngăn chặn việc mua bán trên cơ sở cạnh tranh công bằng, trong khi Ủy ban Châu Âu cũng có một cuộc điều tra cạnh tranh về giao dịch này. Ủy ban Châu Âu, cơ quan điều hành của EU, gần đây đã đệ trình một bản cáo buộc được gọi là tuyên bố phản đối nêu lên những lo ngại của họ về thỏa thuận này, theo Reuters dẫn tin.