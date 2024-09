Mưa giông kéo dài làm tốc mái nhiều căn nhà, 1 người bị thương ở Long An

Sáng 14/9, Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng (Long An) Huỳnh Thanh Hiền cho biết, hiện tại công an, dân quân phối hợp cùng các ngành, đoàn thể một số xã đang tham gia giúp người dân khắc phục hậu quả do cơn giông lốc vừa gây ra tại địa bàn huyện.

Mưa lớn kèm theo giông lốc làm thiệt hại nhiều nhà, hoa màu của người dân ở huyện Châu Thành, Long An. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 17 giờ ngày 13/9, hiện mưa lớn kèm theo giông lốc đi qua khu vực thị trấn Tân Hưng, xã Hưng Điền B, Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng trời đổ mưa lớn, sau đó kèm theo giông lốc ở nhiều điểm dân cư.

Khi trời tạnh mưa, chính quyền địa phương kiểm tra phát hiện gãy một trụ đèn led trên đường 30/4, tốc mái 5 căn nhà, tróc gốc một số cây ven tuyến giao thông.

Thời điểm này anh Trần Văn Bình (42 tuổi, ngụ thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng) đang chạy xe máy trên đường bị giông lốc đẩy té ngã chấn thương.

Dân ven lộ nhìn thấy nhanh chóng chở đến Trung tâm y tế huyện Tân Hưng cấp cứu.

"Hiện chính quyền địa phương thống kê thiệt hại để hỗ trợ cho người dân. Những căn nhà bị hư hỏng được lực lượng công an, dân quân tham gia sửa chữa để giúp mọi người ổn định cuộc sống", Chủ tịch UBND huyện nói.