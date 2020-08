Mưa lớn, gió mạnh ở Cần Thơ: Tốc mái 6 căn nhà, nhiều cây xanh đổ ngã trên đường

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, khoảng 10h hôm nay (2/8), tại quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã xuất hiện một trận mưa lớn kèm theo gió mạnh. Cơn mưa khiến nhiều cây xanh trên một số tuyến đường ở trung tâm thành phố bị tróc gốc, đổ chắn ngang đường gây cản trở giao thông.

Cây dầu gần dốc cầu Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị bật gốc, ngã chắn ngang đường.

Cụ thể, trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, một cây dầu cao trên 10m, trồng trước một quán cà phê gần dốc cầu Hưng Lợi, đã bị bật gốc, ngã chắn ngang đường làm giao thông từ hướng quận Ninh Kiều sang quận Cái Răng bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường khắc phục hậu quả.

Một cây dầu khác cạnh đó cũng có dấu hiệu bật gốc, đã được cắt tỉa bớt cành lá nhằm đảm bảo an toàn.

Một số cây xanh khác trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Ba Tháng Hai cũng bị bật gốc, đổ ngã, gãy cành, gây ảnh hưởng đến giao thông.

Trận mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm nhiều cây xanh trên một số tuyến đường ở trung tâm TP.Cần Thơ bị bật gốc.

Đặc biệt, tại đường Nam Kỳ Khởi có nhiều cây sao bị tét nhánh, gãy cành, đè trúng một chiếc ô tô của người dân đang đậu trên đường. Rất may, sự việc không gây thiệt hại về người.

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận Ninh Kiều, cơn lớn kèm theo gió mạnh đi qua địa bàn quận Ninh Kiều trên đã làm tốc mái 6 căn nhà tại phường An Bình và phường Hưng Lợi.

Còn theo Đài Khí tượng Thủy văn TP.Cần Thơ, trong 2 ngày qua, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa trên diện rộng. Trong đó, lượng mưa đo được trong 24 giờ, từ sáng 1/8 đến sáng 2/8, là hơn 35 mm.

Trong hôm nay (2/8), do ảnh hưởng bởi rìa phía nam hoàn lưu cơn bão số 2 kết hợp gió mùa tây nam hoạt động mạnh, thời tiết ở khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào diện rộng, có nơi mưa to đến rất to, kèm theo dông lốc, người dân cần chú ý đề phòng.