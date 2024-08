Cao Bằng tiếp tục mưa lớn, gần 500 ngôi nhà ngập nặng do mưa lũ

Trong 4 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhiều nơi vẫn có mưa lớn, nhiều khu vực nước dâng cao chìm trong "biển" nước, đặc biệt là địa bàn TP.Cao Bằng và huyện Hòa An hứng nhiều đợt mưa rất lớn khiến mực nước sông Bằng dâng cao, tràn vào vườn và nhà dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Nông Thanh Tùng kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại khu Bản Đon thuộc xóm 6 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An vào ngày 25/8. Ảnh: Trung tâm Văn hoá và Truyền thông huyện Hòa An

Theo thống kê mới nhất, những trận mưa lớn đã khiến ít nhất 462 ngôi nhà của người dân Cao Bằng bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Trong đó, 1 nhà sập hoàn toàn do sạt lở đất; 407 nhà bị ngập nước dưới 1 m (TP.Cao Bằng 178 nhà, huyện Hòa An 97 nhà, huyện Hà Quảng 91 nhà, huyện Trùng Khánh 41 nhà); 53 ngôi nhà khác bị ảnh hưởng do sạt lở...

Về nông nghiệp, hơn gần 1.320 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 3,78 ha ao đầm nuôi cá bị ngập, cuốn trôi; 2 nhà văn hóa xóm bị hư hỏng; 49 m kênh bị hư hỏng tại Hà Quảng.

Ngoài ra, 69 tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông (Hòa An 27 tuyến, TP.Cao Bằng 7 tuyến, Hà Quảng 16 tuyến, Thạch An 14 tuyến, Quảng Hòa 4 tuyến, Trùng Khánh 1 tuyến). Nước lũ còn làm cô lập toàn bộ khu vực thị trấn Xuân Hòa (huyện Hà Quảng) trong khoảng 5 tiếng.

Nhiều diện tích hoa màu thiệt hại do mưa lớn. Ảnh: Trung tâm Văn hoá và Truyền thông huyện Hòa An

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, một số sông, suối trên địa bàn tỉnh xuất hiện lũ, gây ngập các khu vực ven sông Bằng của huyện Hòa An và TP.Cao Bằng gần 1m, có những vị trí thậm chí còn ngập sâu hơn.

Đối với các hộ bị ngập, lực lượng chức năng đã sơ tán người, đồ đạc có giá trị để giảm thiệt hại. 27 hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đã được yêu cầu di dời đến nơi an toàn.

Chiều 25/8, lãnh đạo UBND TP.Cao Bằng cho biết, trên địa bàn vẫn vẫn có mưa, một số khu vực bị cô lập. Chính quyền địa phương đã sơ tán người già, trẻ em đến nơi an toàn, chỉ để lại những người khỏe mạnh để trông nhà. Người dân sơ tán được cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết và được phát áo phao để đảm bảo an toàn.

Mưa ngập ở TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: CBH

Lãnh đạo địa phương nhận định, đây là trận lũ lớn nhất trong vòng 20 năm qua. "Ưu tiên lớn nhất của thành phố là đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân. Bên cạnh đó, các lực lượng của thành phố trực tiếp có mặt ở các vùng ngập để hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn", ông Nguyễn Thế Hoàn - Chủ tịch UBND TP.Cao Bằng thông tin.

Còn tại huyện Hòa An, chiều 25/8 trời đã ngừng mưa. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Hòa An, từ tối ngày 24/8 đến 11 giờ 30 ngày 25/8 trên địa bàn huyện tiếp tục xảy ra mưa. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều cùng ngày mực nước tại các xóm, xã đã hạ bớt, có thể đi lại được.

Mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi trên địa bàn huyện Hòa An. Ảnh: Trung tâm Văn hoá và Truyền thông huyện Hòa An

Trùng Khánh cũng là huyện chịu ảnh hưởng nặng do mưa lũ những ngày qua. Có 3 trường học tại xã Quang Vinh bị ngập lụt; nhà công vụ trường Tiểu học Bản Là, xã Thái Sơn nứt kè taluy âm, nguy cơ đổ kè và nhà công vụ 5 phòng.

Tại huyện Bảo Lạc, các công trình kênh mương, thủy lợi bị sạt lở đất đá, gãy 15m mương tại xóm phiêng Sáng, xã Cô Ba. Đặc biệt, mưa lũ khiến 2 người dân mất tích... Huyện Quảng Hòa nhiều nơi cũng chìm trong biển nước, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Người dân di dời tài sản do mưa ngập. Ảnh: Trung tâm Văn hoá và Truyền thông huyện Hòa An

Để tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do do mưa lớn gây ra, UBND tỉnh Cao bằng chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của mưa lũ, các bản tin dự báo, cảnh báo của các cơ quan chuyên môn... Từ đó kịp thời hướng dẫn, thông tin đến các cấp chính quyền, người dân, khách du lịch để chủ động các biện pháp phòng, tránh phù hợp.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê khảo sát thiệt hại do mưa lũ tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng. Ảnh: BCB

Trước đó, trong ngày 24/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do thiên tai tại huyện Hà Quảng. Còn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch đã kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ tại huyện Hòa An. Sáng 25/8, ông Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng cũng đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hòa An.