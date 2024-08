Cao Bằng ngập nặng, người dân bì bõm trong đêm chạy đua với mưa lớn "cứu" tài sản

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng cho biết, từ ngày 22 - 23/8, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đặc biệt là trên địa bàn các huyện Hòa An, TP.Cao Bằng, Thạch An, Hạ Lang, Hà Quảng, Trùng Khánh, Quảng Hòa...



Lượng mưa đo được tại Bế Triều 111,3mm, thị trấn Nước Hai (huyện Hòa An) 108,6mm; TP.Cao Bằng 50,6mm; Nà Ràng 129,6mm, Mã Ba (huyện Hà Quảng) 127,2mm; Quang Vinh 145,2mm, thị trấn Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh) 122,4mm...

Mực nước sông Bằng Giang (Cao Bằng) dâng cao do mưa lớn, tại thời điểm lúc chiều tối ngày 23/8 ở mức báo động. Ảnh: Cao Bằng Hóng.



Mưa lớn khiến mực nước tại các sông, suối tại tỉnh Cao Bằng dâng cao, một số diện tích đất nông nghiệp bị ngập úng, nhiều tuyến giao thông bị ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Thông kê sơ bộ cho thấy, toàn tỉnh Cao Bằng có hơn 145 ha lúa và hoa màu bị ngập úng do không kịp tiêu thoát lũ. Các huyện bị ngập nhiều nhất là: Hà Quảng hơn 100ha, Trùng Khánh hơn 38ha...

Một số nhà dân trên địa bàn phường Sông Bằng (TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) có nguy cơ bị ngập úng, người dân khó khăn trong việc đi lại. Ảnh: BCB.

Về giao thông, đường Hồ Chí Minh từ Hà Quảng đi TP.Cao Bằng nhiều đoạn bị ngập sâu từ 0,5 - 1m như: Thị trấn Xuân Hòa và xóm Nà Rị, xã Nam Tuấn huyện Hà Quảng; thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An.

Quốc lộ 3 đoạn qua xã Bạch Đằng (Hòa An) bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Đường tỉnh 202 bị sụt lún tạo thành hố sâu gây tắc đường tại Km10+500 (địa phận xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình).

Các con phố tại thị trấn Nước Hai (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng biến thành sông do mưa lớn kéo dài. Ảnh: CBH

Ngoài ra, hàng chục điểm trên các tuyến giao thông nông thôn, giao thông liên xóm bị sạt lở, tắc đường. Trường Mầm non xóm Lê Lợi và Trường Tiểu học xóm Bình An, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình bị sét đánh gây hư hỏng một số thiết bị điện.

Lực lượng chức năng phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng cắm biển cảnh báo ngập lụt và hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng an toàn hơn. Ảnh: CBH

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng phối hợp với chính quyền các địa phương thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình, dự phòng các tình huống khẩn cấp.

Cùng với đó, các cấp chính quyền địa phương cần chỉ đạo các đơn vị bảo dưỡng thường xuyên cắm biển cảnh báo, cử người canh gác và hướng dẫn phân tuyến đường, vận chuyển đá đổ lấp hố tạm thời để đảm bảo giao thông. Tại những điểm bị ngập úng, huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Người dân khu Thái Cường ở thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An chạy đua với nước dâng cao đưa đồ đạc, lương thực lên chỗ cao ráo. Ảnh: CBH

Nước dâng cao tràn vào nhà dân khiến cuộc sống của người dân thị trấn Nước Hai (Hòa An, Cao Bằng) vô cùng khó khăn. Ảnh: CBH

Những nơi có nguy cơ ngập lụt và sạt lở được lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng cảnh báo và theo dõi rất sát sao tránh để xảy ra những thiệt hại nặng khi mưa lớn vẫn kéo dài và mực nước các sông, suối vẫn dâng cao.

Người dân liều mình di chuyển trong mưa trên địa bàn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Nguồn: Trung tâm Văn hoá thông tin và Truyền thông huyện Hoà An.

Dự báo trong hôm nay (24/8), trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, lượng mưa từ 20 - 70 mm, có nơi hơn 100 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Để đảm bảo an toàn, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết; không chèo thuyền đánh bắt cá, vớt củi và các vật trôi nổi trên sông; bà con tuyệt đối không ngủ, nghỉ qua đêm ở những lán trại, khu vực thiếu an toàn; không lội qua sông, suối khi trời mưa to để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cao Bằng, thời tiết tỉnh Cao Bằng trong đêm 23 và ngày 24/8 cụ thể như sau: Khu vực Bảo Lạc - Bảo Lâm: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Ngày có lúc hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC. Khu vực Nguyên Bình - Hà Quảng: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Ngày có lúc hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 29 - 31oC. Khu vực Hòa An - Thạch An và TP.Cao Bằng: Đêm và sáng nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Ngày có lúc hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất 30 - 32oC. Khu vực Trùng Khánh - Quảng Hòa - Hạ Lang: Đêm và sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Ngày có lúc hửng nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25oC, nhiệt độ cao nhất 28 - 30oC. Dự báo trong 3 ngày tiếp theo (từ ngày 25 - 27/8/2024): Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24 - 26oC, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 - 34oC.