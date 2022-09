Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tiếp tế nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con nhân dân xã Bảo Nam. Ảnh: CAKS

Ngày 21/9, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Thò Bá Rê – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện đến trước ngày 16/9 là khoảng 100 tỷ đồng. Từ ngày 17/9 đến nay, một số tuyến đường trên địa bàn vẫn tiếp tục bị sạt lở, nguy cơ đứt, gãy gây ách tắc giao thông, nhiều cống bị ngập nên vẫn chưa thể thống kê được mức độ thiệt hại. Dự kiến con số thiệt hại do đợt mưa lũ kinh hoàng vừa qua là rất lớn.



Tuyến đường trên địa bàn xã Na Loi bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: P.T.H

Trong khi đó dự toán thu ngân sách của huyện Kỳ Sơn năm 2022 chỉ khoảng 19 tỷ đồng. Như vậy trận lũ vừa qua đã khiến địa phương này chịu thiệt hại gấp 5 lần thu ngân sách cả năm, thậm chí con số thiệt hại dự kiến sẽ còn nhiều hơn.

Cũng theo Phó chủ tịch huyện Kỳ Sơn, nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng nề như tuyến Chiêu Lưu – Bảo Nam, Chiêu Lưu – Na Loi, Bảo Thắng, Huồi Tụ - Na Loi - Keng Đu, một số tuyến đường liên bản của xã Bảo Nam, Bảo Thắng… Hiện UBND huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục chỉ đạo các xã tiếp tục thống kê thiệt hại, khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Lúa của người dân xã Na Loi bị lũ gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: P.T.H

Trong khi đó, tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn lũ đi qua khiến bản làng nơi đây xác xơ, sinh hoạt của bà con vùng cao chưa thể ổn định trở lại. Để hỗ trợ người dân, hiện nhiều đoàn thể, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực băng rừng, lội suối vận chuyển gạo, nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho người dân địa phương.

Khoảng 1 giờ sáng 5/9, lũ ùa về nhiều gia đình ở xã Bảo Nam tháo chạy trong đêm. Trận lũ quét đã cuốn trôi, khiến nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Bảo Nam bị sập. May mắn người dân kịp thời di dời nên không có thiệt hại về người, tuy nhiên giờ đây sau khi cơn lũ đi qua, họ phải sống tạm trong những căn lán tạm.

Người dân xã Bảo Nam sống trong những căn lán dựng tạm sau cơn lũ dữ. Ảnh: B.N

Theo lãnh đạo xã Bảo Nam, hiện đã có 17 gia đình phải tháo dỡ nhà vì lo sợ sạt lở đất. Chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động những hộ dân ở nơi nguy hiểm di dời để đảm bảo an toàn. Đồng thời kêu gọi mọi người chung tay dựng lán trại để người dân có chỗ ở tạm thời.

Tại bản Nam Tiến 2 xuất hiện vết nứt dài hàng trăm mét, có những vị trí sâu gần 1m, rộng hơn 25cm, ảnh hưởng trực tiếp đến 52 hộ dân. Mới đây, thêm một vết nứt lớn kéo dài hơn 40m xuất hiện ở bản Thảo Đi đe dọa một số hộ dân sống bên cạnh. Vết nứt này xuất hiện trên tuyến đường từ xã Bảo Nam đi xã Mường Lống. UBND xã Bảo Nam đang theo dõi thêm nếu vết nứt lan rộng, hoặc trời mưa lớn sẽ cho di dời các hộ dân sống gần đó để đảm bảo an toàn.

Theo thống kê ban đầu, mưa lũ khiến huyện Kỳ Sơn thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng, gấp 5 lần dự toán thu ngân sách thu ngân sách của địa phương này trong năm 2022. Ảnh: P.T.H

Ở diễn biến khác, bà Pịt Thị Hà - Chủ tịch UBND xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, những ngày qua, trên địa bàn xã tiếp tục có mưa lớn gây sạt lở đất, làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, tài sản của nhân dân.

Đặc biệt, tuyến đường liên xã Huồi Tụ - Na Loi - Keng Đu bị sạt lở hàng chục điểm ta luy dương và ta luy âm; tắc cống thoát nước với chiều dài hàng trăm mét, khối lượng đất đá sạt lở lên tới 6.000m3 làm cho giao thông đi lại giữa các xã vô cùng khó khăn.

Tiếp tế cho bà con những vùng chịu thiệt hại nặng nề trong mưa lũ. Ảnh: CAKS

Sau khi xảy ra lũ quét, UBND xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng sạt lở đất, cắm biển cảnh báo để người tham gia giao thông biết, phòng tránh. Đặc biệt, bản Đồn Boọng bị lũ quét gây thiệt hại khá nặng nề về diện tích hoa màu, hư hỏng máy nông cụ… khiến đời sống bà con gặp nhiều khó khăn.

UBND xã Na Loi huy động lực lượng khắc phục những điểm sạt lở. Ảnh: P.T.H

UBND xã Na Loi đang huy động lực lượng, phương tiện máy móc để thông tuyến, nhưng do mưa lớn đất đá tiếp tục sạt lở dẫn đến việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ nhân dân tại một số điểm xung yếu, nguy cơ sạt lở cao sơ tán đến vùng an toàn.