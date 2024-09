Nhiều địa phương ở Lào Cai bị chia cắt vì “cơn lũ lịch sử”, khó tìm kiếm nạn nhân mất tích

Lực lượng chức năng, người dân tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ sạt lở đất ở xã Bản Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai). Ảnh: CTV.

Sang nhà ngoại ăn mừng cơm mới rồi gặp nạn

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lý Thành Long, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà (Lào Cai) thông tin: Trong số 5 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất sáng nay (9/9) tại xã Bản Phố có 3 nạn nhân là người cùng gia đình, đó là chị Vàng Thị Ch. (SN 2003 - vợ anh Sùng Seo C.), anh Sùng Seo C. (SN 2001) và bé gái Sùng Thị Gi. (SN 2024 - là con gái anh Sùng Seo C. và chị Ch.), đều cùng trú tại thôn Hoàng Hạ, xã Hoàng Thu Phố.

Hôm qua (8/9), gia đình anh Sùng Seo C. sang nhà bố mẹ vợ để ăn mừng cơm mới tại thôn Hấu Dào, xã Bản Phố và vụ sạt lở đất sáng nay đã vùi lấp cả gia đình.

Theo ông Long, đến 17 giờ chiều nay (ngày 9/9), các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân xấu số trong cùng một gia đình, bàn giao cho người thân để lo hậu sự.

Nhiều tuyến đường giao thông liên xã, huyện... trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị chia cắt do sạt lở đất, đá. Ảnh: CTV.

Còn tại huyện Bát Xát, vào rạng sáng nay (9/9), tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù, huyện Bát Xát (Lào Cai) có 4 hộ bị sạt lở, trong đó, có 7 người hiện đang mất tích là: Sùng A Ph., Sùng Thị P., Vàng Thị S., Sùng Thị Minh Ph., Sùng A T., Sùng Thị L. và Sùng A C.

Thương tâm hơn, trong lúc đi hỗ trợ bà con di chuyển ra khỏi vùng thiên tai, ông Lý A G. là Trưởng thôn Trung Hồ, xã Trung Lèng Hồ đã bị đất sạt từ trên đồi cao xuống vùi lấp và bị cuốn trôi mất tích.

Ông Má A Chúng, Chủ tịch UBND xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết: "Khoảng hơn 7 giờ sáng nay (9/9), ông Lý A G., Trưởng thôn Trung Hồ đi vận động bà con nhân dân di chuyển đến nơi an toàn. Sau đó, ông G. đi giúp nhà người thân tháo chuồng lợn ở cách nhà hơn 10m để cho lợn chạy ra ngoài nhưng đất đá trên đồi sạt xuống bất ngờ nên ông G. đã không kịp chạy thoát thân, bị đất vùi lấp và cuốn trôi mất tích".

Lực lượng chức năng tiếp cận khu vực sạt lở khiến 7 người mất tích tại xã A Lù, huyện Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: CTV.

Cũng đầu giờ chiều nay (ngày 9/9), tại xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát đã ghi nhận thêm 1 người bị thương, 2 người mất tích do sạt lở đất tại thôn Ky Quan San, Mà Mù Sử II.

Lãnh đạo UBND xã Sàng Ma Sáo với giọng trầm ngâm, cho biết: "Lo quá, không biết tình hình bà con các thôn ra sao nữa. Hiện nay, ngoài mất điện, mất sóng điện thoại thì các tuyến đường vào các thôn đều bị sạt lở chia cắt hoàn toàn, không thể tiếp cận, chỉ còn Bí thư, Chủ tịch xã trực chỉ huy ở xã".

Nhiều nhà dân ở Lào Cai bị ngập sâu trong nước do mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao. Ảnh: CTV.

Bà Bàn Thanh Thảo, Quyền Chủ tịch UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết: "Đến 17 giờ chiều nay (9/9), trên địa bàn huyện Bát Xát đã ghi nhận 10 người mất tích, tử vong do sạt lở đất chưa tìm kiếm được. Giải pháp trước mắt bây giờ là phát huy tối đa các lực lượng tại chỗ phối hợp cùng lực lượng chức năng của huyện, tỉnh để cứu nạn cứu hộ.

Đồng thời, các nhà mạng VinaPhone, Viettel đang cố gắng hoà mạng nhưng vẫn chưa thể liên lạc được. Khó khăn nhất hiện nay là nhiều điểm tại các tuyến tỉnh lộ vào các xã bị sạt lở liên tục, khắc phục xong chỗ này điểm khác bị sạt tiếp do vậy, khu vực có nhiều người mất tích chưa thể tiếp cận do mưa lớn, giao thông sạt lở taluy dương đang chia cắt...".

Sơ tán hàng nghìn hộ dân do mực nước sông Hồng, sông Chảy dâng cao

Tại huyện Bảo Yên, do lũ sông Hồng, sông Chảy và lũ suối dâng cao, các tuyến đường thuộc địa phận các xã Điện Quan, Xuân Thượng, Nghĩa Đô, Việt Tiến, Kim Sơn, Cam Cọn, Bảo Hà, Phúc Khánh, Lương Sơn, Xuân Hòa, Tân Dương, Tân Tiến… bị ngập cục bộ, ách tắc giao thông, cô lập hoàn toàn.

Tính đến chiều tối nay, các lực lượng chức năng của huyện Bảo Yên đã thực hiện di chuyển khẩn cấp, di chuyển tài sản gần 1.250 hộ dân bị ảnh hưởng do mực nước sông Chảy, sông Hồng dâng cao và khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Nhiều khu vực trên địa bàn huyện Bảo Yên (Lào Cai) bị ngập nặng. Ảnh: CTV.

Ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho hay: "Hiện nay, huyện đã phân công tất cả các lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khỏi khu vực ngập lụt, có nguy cơ sạt lở cao.

Tập trung huy động các nguồn lực, nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân, đặc biệt là khu vực thị trấn Phố Ràng đang ngập sâu khoảng 2m. Về khó khăn, hiện nay trên địa bàn huyện Bảo Yên đang mưa to, các khu vực ngập sâu phải dùng bè, ca nô hỗ trợ người dân, nhiều khu vực bị chia cắt...".

Mực nước sông Hồng đoạn qua TP.Lào Cai dâng cao vào ngày 9/9. Ảnh: Mùa Xuân.

Tại TP.Lào Cai, theo ghi nhận của PV Dân Việt, mực nước sông Hồng đang dâng cao tràn lên bờ kè, ngập nhiều tuyến phố như An Dương Vương, Trần Phú, Hoàng Quốc Việt, Phố Mới, đường Võ Nguyên Giáp...

Bên cạnh đó, nhiều hộ dân sinh sống xung quanh 2 bên bờ sông cho biết, nước dâng cao. Nhiều người dân hiếu kỳ vẫn bất chấp nguy hiểm lên cầu Phố Mới xem, chụp ảnh. Lực lượng chức năng đã phải can thiệp, hướng dẫn người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bà Đào Thị Nhàn, phường Lào Cai, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai, chia sẻ: "Tôi lên Lào Cai lập gia đình được hàng chục năm nay, chưa bao giờ thấy mực nước sông Hồng ở thành phố dâng cao và tràn qua bờ kè như thế này, đây là cơn lũ lịch sử tôi thấy.

Bà con chúng tôi đã được cán bộ tổ, phường tuyên truyền, khuyến cáo không đến khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn, sẵn sàng chuẩn bị mọi điều kiện di chuyển tài sản khi cần thiết".

Lực lượng chức năng Lào Cai căng dây không cho người dân vào khu vực nguy hiểm 2 bên bờ kè sông Hồng thuộc TP.Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Trước tình hình mưa lớn còn kéo dài, mực nước sông Hồng, sông Chảy... dâng cao, TP.Lào Cai cũng như nhiều địa phương khác của tỉnh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo, căng dây và kiểm soát chặt chẽ không cho người qua lại, đặc biệt là tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao.