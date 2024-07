Mùa mưa, ra chợ thấy bán toàn cá đồng mang bụng trứng, lại lo nhiều loài cá sẽ biến mất

Mùa mưa, cá đẻ ở vùng ngập nước hoặc dòng sông. Cá non sẽ trôi theo dòng nước tìm thức ăn, rồi lớn dần trong tự nhiên. Khi nước rút, cá di cư tìm nơi ngập nước sâu hơn để trú ẩn. Cá lặp lại vòng đời sinh sản như vậy để sử dụng 3 nơi cư trú riêng biệt (bãi đẻ, nơi kiếm mồi và nơi ẩn náu mùa khô) để duy trì nguồn lợi thủy sản. Theo ThS Nguyễn Hoàng Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản An Giang, hiện nay, búng Bình Thiên (huyện An Phú) là nơi lý tưởng để bảo tồn nguồn cá tự nhiên, bởi hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi. Nếu nạo vét, cải tạo lòng búng sâu hơn sẽ tạo môi trường an toàn cho thủy sản có chỗ trú ẩn và sinh sản.