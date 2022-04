Thanh tra tỉnh Long An kiến nghị kiểm điểm nhiều cá nhân tập thể có liên quan đến gói thầu mua sắm thiết bị kit test tại công ty Việt Á. Ảnh: Minh họa

Qua việc thanh tra hồ sơ, chứng từ có liên quan đến công tác mua sắm thiết bị, vật tư y tế cho thấy trong hai năm 2020, 2021, tại 4 đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc thực hiện mua sắm tổng cộng 9 gói thầu sản phẩm xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, với tổng số lượng 109.268 test.

Các gói thầu này có mức giá cao nhất 525.000 đồng/test, thấp nhất 367.500 đồng/test, với tổng giá trị gần 45 tỷ đồng.

Hiện Thanh tra tỉnh thu thập số liệu các gói thầu mua sắm liên quan đến Công ty Việt Á và đã tổng hợp báo cáo cơ quan công an.

Theo kết luận thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Long An, việc mua sắm này do Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An thực hiện trên 655 gói thầu với tổng giá trị hơn 874 tỷ đồng.

Trong đó, Sở Y tế làm chủ đầu tư triển khai thực hiện 37 gói thầu với tổng kinh phí trên 219 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện 15 gói thầu, với tổng kinh phí hơn 128 tỷ đồng.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An và các bệnh viên đa khoa, bệnh dã chiến… thực hiện 438 gói thầu với tổng kinh phí thực hiện trên 380 tỷ đồng. Riêng UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện 165 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế…với tổng kinh phí thực hiện hơn 146 tỷ đồng.