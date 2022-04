Cực công giữ vườn sầu riêng

Giá cả ổn định ở mức cao, cùng với điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi nên sầu riêng được nhiều nông dân Bình Phước lựa chọn canh tác.

Diện tích sầu riêng Bình Phước tăng nhanh trong nhưng năm gần đây dù loại cây này đòi hỏi cao về chi phí đầu tư và kỹ thuật chăm sóc. Hiện Bình Phước có hơn 3.000ha diện tích trồng sầu riêng.

Nông dân trồng sầu riêng Bình Phước cho biết, nếu chăm sóc đúng kỹ thuật, 1ha sầu riêng 8 năm tuổi có thể cho năng suất từ 20 tấn trở lên.

Nhiều vườn sầu riêng ở Bình Phước vẫn đang trong giai đoạn nuôi trái. Ảnh: Trần Khánh

Tuy nhiên, cây sầu riêng cũng phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Năm nay, thời tiết không thuận lợi trong giai đoạn ra bông, nuôi trái. Nông dân phải dành nhiều công chăm sóc và chi phí hơn mới hi vọng ổn định được năng suất.

Ông Trần Quốc Hoàn trồng sầu riêng ở xã Phước Tân (huyện Phú Riềng) kể, từ đầu năm đến nay, thời tiết bất lợi, gây nhiều khó khăn cho nông sản. Đặc biệt là loại trái cây khó tính như sầu riêng.

Mưa trái mùa liên tục khiến cây bị rụng trái non. Sâu bệnh cũng phát triển theo chu kỳ mùa mưa. Chi phí đầu tư và công chăm sóc cho mùa vụ mới cũng tăng cao.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, mùa mưa năm nay đến sớm bất thường. Từ đầu tuần tới nay, hầu hết các tỉnh thành phía Nam đều đã xuất hiện mưa sớm.

Ngay tại Bình Phước, mưa dông đã xuất hiện trên diện rộng vào ngày 14/4, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Dự báo, trong những ngày tới mưa dông sẽ còn xuất hiện nhiều nơi.

Ông Trần Văn Thành ngụ xã Phước Sơn (huyện Bù Đăng) cho biết, hiện nay một số nhà vườn ở các tỉnh miền Tây đã thu hoạch sầu riêng.

Do thu hoạch rộ, sản lượng tăng trong khi thị trường xuất khẩu tiêu thụ chậm nên giá giảm. Sầu riêng giống Ri6 ở Tiền Giang bán tại vườn hiện có giá từ 35.000-40.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng ở Bình Phước vẫn ở mức cao do chưa vào chính vụ thu hoạch. Ảnh: Trần Khánh

Dù giá bán tại vườn ở miền Tây có giảm nhưng giá sầu riêng khi nhập lên Bình Phước lại có giá rất cao. Hiện sầu riêng ở Bình Phước bán ra vẫn ở mức khoảng 90.000 đồng/kg.

Trong số đó hầu hết là sầu riêng từ các tỉnh lên. Còn sầu riêng Bình Phước chỉ mới vào vụ, thu hoạch lác đác. "Nguyên nhân là năm nay sầu riêng Bình Phước vào vụ trễ hơn 1 tháng so với mọi năm", ông Thành giải thích.

Vụ thu hoạch đến trễ trong khi mùa mưa lại đến sớm. Cứ có mưa thì sầu riêng lại ra đọt non. Trong khi giai đoạn này, cây đang nuôi trái. Đọt non đâm ra, thì trái non bị rụng.

"Nhiều nông dân đang phập phồng lo lắng khi mùa mưa năm nay đến sớm. Mưa nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và sản lượng của nhà vườn", ông Thành nói.

Trước diễn biến bất lợi của thời tiết, Sở NNPTNT Bình Phước khuyến cáo nông dân thường xuyên theo dõi kỹ, chặt bỏ đọt non. Nhà vườn cần lưu ý nguyên tắc 4 đúng khi phòng trừ sâu bệnh.