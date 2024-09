"Mưa trên cánh bướm" giành giải "Phim hay nhất" tại LHP Venice lần thứ 81

Tối 6/9 (giờ địa phương), ban tổ chức Tuần lễ phê bình phim quốc tế (Settimana Internazionale della Critica) trao hai giải cho Mưa trên cánh bướm (tên tiếng Anh là Don't Fly Butterfly), gồm giải Circolo del Cinema Verona cho phim sáng tạo nhất - do các nhà phê bình phim quốc tế dưới 35 tuổi chấm - và giải cao nhất của hạng mục này - IWONDERFULL Grand Prize cho phim hay nhất. Trong đó, giải thưởng Phim hay nhất trị giá 10.000 euro (hơn 270 triệu đồng).

"Mưa trên cánh bướm" nhận 2 giải tại Tuần lễ Phê bình phim Quốc tế (Settimana Internazionale della Critica) trong khuôn khổ Liên hoan phim Venice lần thứ 81. Ảnh: NSX

Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Dương Diệu Linh cho biết: "Chỉ vài ngày trước khi có buổi công chiếu toàn cầu tại LHP Venice, diễn viên của tôi hỏi tôi: ‘Bạn cảm thấy thế nào khi cuối cùng cũng được sống trong giấc mơ điện ảnh của mình sau khi đã làm việc rất vất vả?’. Tôi đã nói với anh ấy rằng tôi đã sống trong mơ suốt 5 năm qua khi được làm việc với một ê-kíp tuyệt vời".

Ban giám khảo đã khen ngợi sự độc đáo và sáng tạo của bộ phim, với nhận xét: Mưa trên cánh bướm "kết hợp giữa hài hước, bi kịch xã hội và yếu tố giả tưởng, đồng thời khắc họa những phức tạp trong mối quan hệ mẹ con".

Lên nhận giải, đạo diễn Dương Diệu Linh đã khóc vì xúc động. Cô mời thêm nhà sản xuất Tan Si En, mẹ con diễn viên Tú Oanh – Bùi Thạc Phong lên nhận giải thưởng cùng mình.

Diễn viên Tú Oanh chia sẻ: "Tôi ngớ cả người ra đây. Tôi không thể ngờ cái tên cuối cùng được xướng lên, cho giải thưởng quan trọng nhất của Settimana Internazionale della Critica tại Venice năm nay lại là "Mưa trên cánh bướm". Tôi lên nhận giải cùng mọi người mà nghẹn ngào quá. Sáng sớm ngày 7/9, khi Hà Nội tỉnh giấc, tôi sẽ gọi cho bà nội, ông ngoại và bà ngoại của các con, rồi nhắn cái ảnh lên nhóm gia đình nhỏ 5 người của chúng tôi".

Đạo diễn Dương Diệu Linh (giữa) cùng êkíp "Mưa trên cánh bướm" (tên tiếng Anh là "Don't Fly Butterfly") nhận giải thưởng thuộc Tuần lễ phê bình phim quốc tế Liên hoan phim Venice 2024. Ảnh: NSX

Tham gia Liên hoan phim Venice, đoàn phim Mưa trên cánh bướm gồm: đạo diễn Dương Diệu Linh, nhà sản xuất người Singapore Tan Si En cùng các diễn viên chính: NSƯT Tú Oanh, nghệ sĩ Lê Vũ Long, diễn viên trẻ Nguyễn Nam Linh và Bùi Thạc Phong, DOP (giám đốc hình ảnh) Ngô Minh Nghĩa, giám đốc mỹ thuật Phạm Phong Lan.

Kết thúc buổi chiếu, phim nhận tràng pháo tay dài 2 phút rưỡi và nhiều trang điện ảnh quốc tế uy tín như: IndieWire, Screendaily hay Cineuropa đã có những bài bình luận giới thiệu phim.

Mưa trên cánh bướm là tác phẩm do nhà làm phim nữ Dương Diệu Linh làm đạo diễn và viết kịch bản. Bộ phim lấy bối cảnh Hà Nội, kể về một người phụ nữ trung niên (diễn viên Tú Oanh đóng) tìm đến thầy bùa online với mong muốn khiến người chồng ngoại tình hồi tâm chuyển ý, nhưng vô tình đánh thức một thế lực siêu nhiên bí ẩn trong chính căn nhà của mình.

Mưa trên cánh bướm đánh dấu lần đầu tiên Dương Diệu Linh đạo diễn phim truyện. Tác phẩm này là sự phát triển từ loạt phim ngắn đoạt nhiều giải thưởng quốc tế của cô về nhân vật trung tâm là phụ nữ trung niên.

Dự án phát triển từ một số phim ngắn của Diệu Linh gồm: Mẹ, Con gái, Những giấc mơ (2018); Ngọt, mặn (2019); Thiên đường gọi tên (2020) - xoay quanh nhân vật phụ nữ. Qua đó, đạo diễn khám phá chủ đề về tính nữ, mối quan hệ gia đình và truyền thống văn hóa.

Đạo diễn Dương Diệu Linh chia sẻ với truyền thông: "Mưa trên cánh bướm bắt đầu cuộc hành trình khám phá kẻ thực sự gây ra nỗi đau cho phụ nữ qua thế giới đan xen của mẹ và con gái, dẫn đến một phát hiện bất ngờ.

Đoànn phim Mưa trên cánh bướm tại LHP Venice lần thứ 81. Ảnh: NSX

Đây là nỗ lực của tôi để phá vỡ hình ảnh khuôn mẫu về những người phụ nữ buồn bã và bất lực, thay vào đó thể hiện họ đầy sức sống và hài hước, với một chút chủ nghĩa hiện thực huyền ảo và những giấc mơ. Tôi hy vọng tác phẩm của chúng tôi sẽ quyến rũ thế giới như cách bộ phim đã làm với chúng tôi".

Theo công bố từ LHP Venice năm nay, Mưa trên cánh bướm có tên trong danh sách 7 phim truyện tranh giải hạng mục "Phim đầu tay xuất sắc". Cách đây 10 năm, tại LHP Venice 2014, Việt Nam cũng có tác phẩm dự tranh hạng mục này là Đập cánh giữa không trung của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Tuần lễ phê bình phim quốc tế (Settimana Internazionale della Critica) là phần song song của Liên hoan phim Venice, tuyển chọn 7 bộ phim đầu tay tranh giải. Sự kiện diễn ra từ năm 1984, do Liên đoàn phê bình phim quốc gia Italy (SNCCI) phối hợp với Venice Biennale tổ chức.

Hạng mục này từng khám phá ra nhiều tài năng trên thế giới như: Kenneth Lonergan (nổi tiếng với phim You Can Count on Me, Manchester by the Sea), Olivier Assayas (Irma Vep, Clean, Personal Shopper)...