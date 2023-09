Mùa Trung thu nhân ái tại một ngôi trường tiểu học ở Thủ đô

Tháng 9, sen hết mùa, tại Dịch Vọng B vẫn đầy hương sắc. Trong cuộc họp mở đầu năm học mới (17/9), BGH thông qua các GVCN đã phát động Cuộc thi Thiết kế và làm đèn lồng Trung thu, Quỹ từ thiện góp Trung thu cho trẻ nghèo miền núi và Quỹ ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini Khương Hạ và giúp ngay một học sinh của trường.

Cô trò trường tiểu học Dịch Vọng B cùng đón Tết Trung thu tại trường. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Đầu năm học, nhà nào cũng nhiều khoản phải lo, nhưng các sự kiện cả ấn định lẫn cấp bách thì không thể lùi hoãn. Trung thu là Tết đoàn viên, đâu chỉ ăn bánh nướng - dẻo, trái cây ngọt ngào, mà còn là dịp để tỏ lòng quan tâm, nhân ái. Nhiều trẻ vùng cao không hề biết đèn ông sao, rước đèn, phá cỗ. Ngay tại trường cũng có hàng chục HS gia cảnh neo đơn, khốn khó. Tuỳ tâm, của ít lòng nhiều, thiện nguyện được hưởng ứng.

Ngay trước khai giảng, mẹ HS Trần Phúc Thái An (lớp 4A4) qua đời ngày 4/9 do bị sốt xuất huyết. Trước đó, bố của An cũng đã mất trong thời gian mẹ sinh em. Ngày khai giảng, Thái An không đi được vì chịu tang mẹ. Một cậu bé 9 tuổi đã mồ côi cả bố và mẹ, giờ sống cùng anh trai (sinh năm 2000) và gia đình chú ruột tại phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu. Cả trường, các PHHS và giáo viên quyên góp được 328.510.000 đồng, lập sổ tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cho Thái An tại ngân hàng BIDV, chi nhánh Bắc Hà. Đại diện các BPH các lớp và lãnh đạo nhà trường, cán bộ BIDV trao sổ cho Thái An trưa 12/9/2023.

Cuộc thi thiết kế đèn lồng với khẩu hiệu "Gieo mầm nhân ái" được viết, vẽ, in trên 44 đèn lớn của 44 lớp học. Cuộc thi phát động với tiêu chí đạt chuẩn quốc tế: chất liệu thân thiện môi trường, an toàn, màu sắc đẹp, chất liệu bền, ưu tiên chi tiết sáng tạo và mẫu mới. Đèn lồng được treo từ cổng chính tới các cầu thang, hành lang là đèn ông sao và đèn lồng nhỏ.

Các cô và học sinh lớp 1A6 chung vui với Lễ hội đèn lồng - Gieo mầm nhân ái. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Sáng 25/9, Dịch Vọng B náo nhiệt 2.405 HS được mặc đẹp tự do, hội tụ cùng các thầy cô giáo và đại diện cha mẹ HS, chung vui Lễ hội đèn lồng - Gieo mầm nhân ái.



Đại diện BPH các lớp đem tiền quyên góp bỏ vào thùng mica trong suốt trên sân khấu, tổng kết trường quyên được hàng trăm triệu cho trẻ nghèo và nạn nhân Khương Hạ. Truyền thống đùm bọc HS khó khăn tiếp tục được phát huy. 19 HS các khối được mời lên nhận quà là tiền mặt, đồng phục và bánh Trung thu trị giá hàng triệu đồng.

Ban giám hiệu (BGH) cùng cô trò lớp 4A6 trong dịp đón Tết trung thu. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Cả trường rộn rã khi các diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ đến diễn múa lân, hoạt cảnh bảo vệ Trái Đất. Không khí Trung thu ấm áp theo về các lớp sau lễ hội hai tiếng. Có hành lang được thiết kế góc mùa Thu với cây hồng trĩu quả, cốm Vòng, trà nóng và bánh truyền thống. Những cá chép, phi thuyền, ngôi nhà, Hằng Nga, trăng sao trên các hình tượng đèn mở ra cho trẻ thơ thế giới bao la, gần gũi. Các thầy cô giáo ai cũng trẻ trung hơn, sinh động và phấn chấn hơn, hoà cùng sự phấn khích, háo hức của học trò cùng đón một mùa Trung thu thêm ý nghĩa.