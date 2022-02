Mua Vàng ngày Thần Tài: PNJ đẩy mạnh bán online, Bảo Tín Minh Châu tung nhiều trang sức tăng tài lộc

Trao đổi với Dân Việt, đại diện PNJ cho biết, để phục vụ tốt nhất, mang lại những trải nghiệm tốt nhất trong ngày Thần Tài năm nay (10/1 âm lịch), PNJ đã chuẩn bị nguồn nhân lực với sự huấn luyện kiến thức, kỹ năng chặt chẽ. Ngoài lực lượng tư vấn viên, chuyên viên tư vấn, nguồn nhân lực của các bộ phận khác đã được huy động, huấn luyện để tham gia hỗ trợ tại các cửa hàng.

"Đặc biệt, hoạt động bán hàng online được triển khai thông suốt nhằm mang lại sự tiện lợi, giảm thiểu sự chờ đợi với quy trình thanh toán linh hoạt. Đây là hạng mục PNJ đã thực hiện rất thành công trong năm 2020, 2021 và tiếp tục phát huy trong năm nay", đại diện PNJ cho hay.

Khách hàng đến mua vàng tại một cửa hàng tại PNJ. Ảnh: Q.D

Chia sẻ thêm về các dòng sản phẩm dành riêng cho dịp Thần Tài trong năm, phía PNJ lần đầu ra mắt Quà tặng 6 miếng vàng cao cấp phiên bản giới hạn – XUÂN AN KHANG với thiết kế sang trọng, lấy cảm hứng từ chim én mang ý nghĩa "Yến Quy Xuân Đáo Vạn Lộc Lai" - hình ảnh cánh én chao lượn trên bầu trời ngày xuân hay làm tổ mang những ý nghĩa may mắn tốt đẹp cho một năm an yên và tài lộc ngập tràn, phù hợp để làm quà tặng hay sưu tầm.

Các dòng sản phẩm này được phân phối rộng khắp tại các cửa hàng PNJ trên toàn quốc. Đồng thời, trong ngày vía "Thần Tài", toàn hệ thống sẽ mở cửa vào lúc 6h sáng và đóng cửa sau 11h đêm để đáp ứng tốt nhất nhu cầu người tiêu dùng.

PNJ chuẩn bị nhiều sản phẩm ý nghĩa trong ngày Thần Tài. Ảnh: Q.D

Trong khi đó, thông tin từ Bảo Tín Minh Châu cho hay, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua vàng và trang sức trong ngày vía thần tài đầu năm 2022, doanh nghiệp đã tuyển chọn và chế tác nhiều sản phẩm vàng và trang sức thần tài để khách hàng mang vàng về thêm lộc.

Bên cạnh đó, Bảo Tín Minh Châu đã chuẩn bị số lượng lớn nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long 999.9 tiêu chuẩn quốc tế, giao dịch mọi nơi bảo toàn giá trị, có 6 bản vị từ 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu mua vàng lấy may của người tiêu dùng.

Một sản phẩm của Bảo Tín Minh Châu trong dịp thần tài. Nguồn: Bảo Tín Minh Châu.

Ngoài ra, nhằm giúp khách hàng giao dịch nhanh chóng, thuận tiện khi mua vàng ngày vía Thần Tài, Bảo Tín mở kênh đặt hàng trước để giao dịch nhanh hơn trong ngày.

Cập nhật giá vàng lúc 8h tại Hà Nội, Vàng nhẫn trơn có giá bán ra 5,44 triệu đồng/chỉ, vàng SJC có giá bán ra là 6,25 triệu đồng/chỉ (62,5 triệu đồng/lượng), đã tăng 350.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm 9/2.

Còn ở TPHCM, tiệm vàng nổi tiếng ở quận Bình Thạnh lúc 8h niêm yết giá bán vàng SJC là 62,3 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng so với chốt phiên 9/2. Giá mua vào chỉ là 61,65 triệu đồng/lượng.