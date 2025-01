Mua xe trước Tết, không thể bỏ qua VinFast VF 5 Plus

VinFast VF 5 Plus: Sức hút khó cưỡng của số 1

Doanh số của VF 5 cho thấy sự vượt trội của mẫu xe này so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Mẫu A-SUV nhà VinFast trong nhiều tháng luôn đứng trong top các mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Thậm chí, nếu tính riêng phân khúc SUV hạng A, doanh số của VF 5 còn gấp đôi các đối thủ xe xăng cộng lại như Kia Sonet, Toyota Raize…

So với các đối thủ SUV cỡ A, VinFast VF 5 Plus là mẫu duy nhất sử dụng động cơ điện với nền tảng sức mạnh vượt trội 134 mã lực, mô men xoắn cực đại 135Nm đi cùng sự chắc chắn đã làm nên tên tuổi của xe VinFast.

"Ưu điểm của xe điện đạt gia tốc lớn ngay ở nước ga đầu, giúp xe di chuyển nhanh lẹ trong phố hay khi cần vượt xe trên cao tốc. Hệ thống treo hoạt động ổn định, cảm giác rất đầm chắc, an toàn, không bị tròng trành. Lái rất thích", anh Nguyễn Mạnh Cường, chủ xe VF 5 Plus chia sẻ trên cộng đồng người dùng xe điện VinFast.

Dù nằm trong phân khúc A-SUV nhưng VF 5 Plus sở hữu loạt trang bị vượt tầm như cảm biến áp suất lốp, hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS, 6 túi khí, khả năng cập nhật phần mềm từ xa…

Đặc biệt, điểm thu hút bậc nhất của VF 5 Plus với người dùng xe hạng A là chi phí rẻ từ lăn bánh, chi phí năng lượng, đến bảo dưỡng bảo trì. Xe điện được miễn 100% trước bạ, nên giá lăn bánh tương đương với giá niêm yết, từ khoảng hơn 480 triệu đồng. Đặc biệt, VinFast miễn phí sạc pin đến hết tháng 6/2027 nên chủ xe không tốn chi phí năng lượng nếu lựa chọn mua pin. Nếu chọn thuê pin, chi phí theo tính toán trung bình chưa đến 1.000 đồng/km, chỉ bằng một nửa so với nhiều mẫu xe xăng cùng hạng. VF 5 Plus bảo dưỡng sau mỗi 12.000 km, với chi phí chỉ vài trăm nghìn đồng, con số mơ ước của bất kỳ chủ xe xăng nào.

Toyota Raize: Sức mạnh lại là điểm yếu

Sở hữu hệ khung gầm được phát triển dựa trên nền tảng DNGA của Daihatsu, Toyota Raize là mẫu xe cỡ nhỏ của Toyota Việt Nam với ngoại hình được đánh giá là có phần mạnh mẽ. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài trên, Toyota Raize chỉ sử dụng loại động cơ tăng áp có công suất hạn chế, khoảng 98 mã lực, kém hơn khá nhiều so với các mẫu xe cùng phân khúc.

Nhiều người dùng đánh giá, Raize có thể phù hợp cho các chặng di chuyển ngắn trong phố nhưng khi cần tăng tốc ở dải vận tốc cao, đặc biệt là khi chạy đường dài, xe chạy ì và gắt máy. Độ ồn cũng là vấn đề chưa được giải quyết với mẫu xe hạng A của Nhật Bản. Đây là nhược điểm cố hữu của hộp số tự động vô cấp CVT cũng như công suất động cơ hạn chế khiến xe thường xuyên phải "gào" lên khi tăng tốc.

Hiện Raize có giá niêm yết 498 triệu đồng. Do xe xăng không được miễn trước bạ nên người mua cần trả thêm trên 50 triệu đồng để lăn bánh nếu ở tỉnh và khoảng 80 triệu đồng nếu ở Hà Nội hoặc TP.HCM, khiến giá lăn bánh tiến sát đến gần 600 triệu đồng.

Theo đánh giá của nhiều chủ xe, Toyota Raize tiêu thụ từ 6-9 lít/100km tùy điều kiện vận hành, trung bình khoảng tốn khoảng 1.500 đồng/km.

Kia Sonet: Lăn bánh 640 triệu đồng - xe hạng A giá hạng B

Kia Sonet 2024 được nâng cấp nhẹ phom dáng với thay đổi rõ nét nhất ở đèn pha và đèn hậu theo hướng hiện đại hơn. Dù có thay đổi ở ngoại hình so với bản tiền nhiệm, song Kia không có thay đổi nào ở động cơ trên Sonet 2024, vẫn là loại 1.5 hút khí tự nhiên, công suất 113 mã lực. Hộp số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Công nghệ an toàn của Kia Sonet cũng không đổi mới với các trang bị tiêu chuẩn như cảm biến lùi, camera lùi, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và chỉ có 2 túi khí. Bản Luxury của mẫu xe này mới có thêm các tính năng như giới hạn tốc độ, cảm biến áp suất lốp nhưng vẫn chưa có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang như VF 5 Plus.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Sonet tương đương Toyota Raize và tất nhiên rất khó để so sánh về mức độ tiết kiệm so với mẫu xe điện như VF 5 Plus.

Cản trở lớn nhất của Kia Sonet đến từ giá bán. Giới quan sát nhìn nhận, Kia Sonet có kích thước ở phân khúc SUV hạng A nhưng mức giá tiệm cận một số dòng xe hạng B. Ví dụ Kia Sonet Luxury có giá niêm yết 579 triệu đồng, người mua cần chi thêm 60 triệu để lăn bánh ở tỉnh, hoặc hơn 80 triệu nếu ở Hà Nội hoặc TP.HCM. Tổng chi phí lăn bánh với Kia Sonet bởi vậy lên tới 640-660 triệu đồng. Để so sánh, mẫu SUV hạng B là VF 6 Eco có lăn bánh chưa tới 650 triệu đồng.