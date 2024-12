Chuyển từ xe xăng sang VF 7, chủ xe giật mình với khả năng tăng tốc như xe thể thao vài tỷ đồng

Sức mạnh tương đương SUV hiệu năng cao

Anh Nguyễn Khải Đăng, sống tại TP.HCM, hàng ngày di chuyển bằng chiếc VinFast VF 7 Plus. Chiếc xe này được anh mua cách đây hơn 4 tháng để thay thế cho chiếc B-SUV máy xăng. Anh chia sẻ, lý do lớn nhất khiến anh "phải lòng" VinFast VF 7 nằm ở sức mạnh tương đương SUV hiệu năng cao tầm giá 3-4 tỷ đồng.

"Mình may mắn đã có dịp trải nghiệm qua nhiều dòng xe của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Đến khi lái thử VF 7 tại đại lý, mình phải thừa nhận rằng, đây là chiếc xe lái thích nhất mà mình từng trải nghiệm", anh Đăng nói. Ở phiên bản Plus, VF 7 được trang bị 2 động cơ điện, tổng công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, mang đến khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây.

Cầm lái VinFast VF 7 hàng ngày, anh Đăng cảm nhận rất rõ khả năng vận hành ổn định, tự tin và chắc chắn của xe. Ưu điểm tăng tốc nhanh giúp anh dễ dàng vượt xe cùng chiều trên quốc lộ, cao tốc. Bên cạnh đó, anh cũng đánh giá cao khả năng cách âm của VF 7, và khẳng định đây là một trong những mẫu xe cách âm tốt nhất phân khúc.

VF 7 Plus còn đáng chú ý với hơn 20 tính năng an toàn và hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). "Trong số đó, mình sử dụng nhiều nhất là tính năng giám sát hành trình thích ứng và nhận diện biển báo tự động. Những tính năng này giúp việc lái xe đường dài trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn", anh Đăng nói.

"Mỗi tháng tiết kiệm cả chục triệu đồng"

Anh Đình Dũng, sống tại Hà Nội, cũng quyết định đổi từ chiếc SUV hạng C Nhật Bản sang VinFast VF 7 Plus hồi cuối tháng 8. Nhu cầu đi lại hàng ngày của anh khá nhiều, mỗi ngày trung bình 100 km và có thể lên tới 200-300 km nếu có phát sinh công việc. Trước đây khi còn sử dụng xe xăng, dù là một chiếc xe thuộc dạng tiết kiệm nhiên liệu nhưng gánh nặng chi phí với anh Dũng vẫn khá lớn.

Mình chọn xe điện vì muốn giảm bớt chi phí đi lại. Cùng nhu cầu như hiện tại, chiếc xe cũ ngốn khoảng 250.000-350.000 đồng mỗi ngày, và đã có nhiều tháng tiền xăng lên tới hơn 10 triệu đồng. Còn với VinFast VF 7, chi phí năng lượng bằng 0 với ưu đãi miễn phí sạc từ tháng 7/2024", anh Dũng cho hay.

Chưa kịp dùng hết ưu đãi miễn phí sạc pin hiện tại, vị khách hàng đã nhận thông tin thời gian miễn phí sạc kéo dài đến 30/6/2027. "Như vậy là mình có tổng cộng 3 năm miễn phí sạc. Với tần suất đi lại như hiện giờ, tổng số tiền tiết kiệm được có thể lên tới 300 triệu đồng so với thời điểm dùng xe xăng. Đây là con số rất lớn".

Theo anh Dũng, mức tiền tiết kiệm này còn chưa bao gồm chi phí bảo dưỡng. Hiện tại, các mẫu xe điện của VinFast được khuyến cáo bảo dưỡng 12.000 km/lần. Hơn nữa, do đặc thù động cơ điện có cấu tạo tối giản, ít linh kiện, nên chi phí bảo dưỡng định kỳ thấp hơn động cơ đốt trong, dao động vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/lần. Trong khi đó, với chiếc xe xăng mà anh Dũng sử dụng trước đây, anh phải mang xe đi bảo dưỡng sau mỗi 5.000 km, chi phí không lần nào dưới 2 triệu đồng.

"Ngoại thất VinFast VF 7 giống một mẫu xe đến từ tương lai"

Chị Đinh Ngọc Trang, sống tại Hà Nội, thì cho biết đã xuống tiền vì phải lòng thiết kế của VinFast VF 7. "Mình đang làm việc trong lĩnh vực thời trang nên ngoài yếu tố về chất lượng, tính thẩm mỹ cũng được ưu tiên. VF 7 hợp gu mình vì có ngoại thất táo bạo, cá tính, thể thao và giống như đến từ tương lai", chị Trang nhìn nhận.

Chị Trang cũng đánh giá khoang nội thất của VinFast VF 7 dễ làm quen. Gần như mọi tính năng, bao gồm chỉnh gương chiếu hậu và đèn pha, đều được tích hợp vào màn hình trung tâm kích thước 12,9 inch. Cần số dạng phím bấm, ngoài ưu điểm dễ sử dụng, còn khiến Trang liên tưởng tới các phím đàn piano.

Sử dụng VF 7 được hơn 1 tháng, chị Trang chia sẻ rất hài lòng với trải nghiệm, trong khi mức giá chị đã bỏ ra để mang xe về lại cực "hời".

Tại thị trường Việt Nam, VinFast VF 7 đang được phân phối với 2 phiên bản: S và Plus, giá bán khởi điểm chỉ từ 850 triệu đồng. Khách hàng mua VF 7 trong tháng 12 đang được hưởng một loạt các ưu đãi hấp dẫn, có thể quy đổi thành ưu đãi tiền mặt lên tới 162 triệu đồng. Đồng thời, chủ xe đang sở hữu xe xăng từ thương hiệu bất kỳ còn được tặng quà khi chuyển đổi sang xe điện lên tới 50 triệu đồng. Riêng chủ xe xăng VinFast sẽ được nhận mức cao hơn, tới 80 triệu đồng.

Cộng dồn các ưu đãi, VF 7 đang có mức giá lăn bánh hấp dẫn chỉ ngang bằng các mẫu xe hạng B, B+, mang tới cơ hội hấp dẫn sở hữu xe điện VinFast trong mùa mua sắm cuối năm.