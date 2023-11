Muadee by HDBank cùng Payoo mang giải pháp “Mua trước, trả sau” đến hàng triệu khách hàng

Muadee by HDBank

Ra mắt từ năm 2022, Muadee by HDBank là Ứng dụng công nghệ tài chính do Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank) cung cấp với cốt lõi là giải pháp thanh toán "Mua ngay trả dần" (hay còn gọi là Mua trước, trả sau). Thừa hưởng nghiệp vụ tài chính chuyên nghiệp, tính an toàn bảo mật và hệ sinh thái đa dạng của một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam từ HDBank, Muadee by HDBank mang trong mình sứ mệnh đơn giản hoá cách thanh toán, mua sắm và tận hưởng cuộc sống của người Việt, đón đầu xu hướng tài chính mới. Tìm hiểu thêm về Muadee by HDBank: https://www.muadee.com.vn/