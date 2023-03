Mức lương công nghệ đáng mơ ước ở quốc gia này

Singapore đã thu hút một số công ty khởi nghiệp đang phát triển nhanh, đồng thời là nơi tổ chức các trung tâm châu Á-Thái Bình Dương của các công ty toàn cầu như Meta Platforms Inc và Google của Alphabet Inc. Tuy nhiên, đảo quốc giàu có này không tránh khỏi sự suy thoái của ngành công nghệ, với các công ty bao gồm Sea Ltd cắt giảm hàng ngàn vị trí để hạn chế chi phí.

Theo một báo cáo mới của Nodeflair và Iterative, lương công nghệ ở Singapore hầu hết đều tăng vào năm 2022, trong đó các kỹ sư về blockchain, di động và kỹ sư quản lý độ tin cậy của trang web có mức tăng cao nhất, bất chấp hàng loạt vụ sa thải nhân viên công nghệ và hoạt động tuyển dụng chậm lại.

Báo cáo của công ty tổng hợp tiền lương công nghệ Nodeflair và công ty đầu tư mạo hiểm Iterative cho biết: “Triển vọng cho năm 2023 trong thị trường tuyển dụng và nhân tài công nghệ dự kiến sẽ tiếp tục cho thấy nhu cầu về nhân tài công nghệ, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với vài năm trước”.

Tiền lương là một trong những yếu tố chính khiến mọi người quyết định ở lại làm việc hoặc tìm kiếm một công việc mới. Bất chấp sự suy giảm gần đây, ngành công nghệ ở Đông Nam Á đã có sự tăng trưởng nhanh chóng trong vài năm qua, nhờ ngày càng có nhiều công ty được thành lập và đầu tư tăng mạnh. Tăng trưởng đồng nghĩa với cạnh tranh nhiều hơn để thu hút và giữ chân những người giỏi nhất. Ảnh: @AFP.

Các vai trò có mức tăng lương cao nhất hàng năm là kỹ sư công nghệ blockchain (+15,62%), kỹ sư di động (+11,73%) và kỹ sư quản lý độ tin cậy trang web (+10,63%), theo kết quả của Báo cáo lương công nghệ mới nhất. Lương của kỹ sư phần mềm nói chung tại Singapore cũng cao kỷ lục sau khi tăng trung bình 7,6% vào năm 2022. Nhưng không phải tất cả các vị trí công nghệ đều có mức lương được cải thiện.

Mức lương của vị trí kỹ thuật hệ thống có mức lương giảm 2,01% so với cùng kỳ năm trước đó, trong khi lương cho các vị trí kỹ thuật an ninh mạng giảm 1,67% so với cùng kỳ năm trước đó. Báo cáo này cho biết: “Tăng trưởng tiền lương khó có thể đạt mức hai con số, phản ánh một thị trường ổn định và cân bằng hơn”.

Trên khắp châu Á, các kỹ sư phần mềm có trụ sở tại Singapore kiếm được nhiều tiền nhất — trung bình từ 3.703 đô la cho các vị trí cấp dưới đến 10.183 đô la cho các vị trí quản lý. Đài Loan và Malaysia lần lượt là các quốc gia trả lương cao thứ hai và thứ ba.

Để có được kết quả này, báo cáo đã tính đến hơn 169.000 điểm dữ liệu được thu thập từ các công ty thuộc mọi quy mô và ngành trong cơ sở dữ liệu độc quyền của NodeFlair.

Theo một báo cáo vừa được công bố, các kỹ sư phần mềm ở Singapore kiếm được nhiều hơn hàng ngàn đô la mỗi tháng so với các đồng nghiệp của họ ở các nước lân cận. Ảnh: AFP.

Ổn định tài chính là chìa khóa giữ chân nhân tài

Hầu hết các công ty trả cao hơn 10% hoặc cao hơn so với mức lương trung bình, với 40% công ty trả cao hơn 20% so với mức trung bình.

Các công ty công nghệ lớn trả cao hơn từ 35% đến 50% so với mức trung bình, báo cáo cho biết đề cập đến các công ty như Facebook, Amazon, Apple, Netflix và Google hoạt động tại Singapore.

Báo cáo cho biết các nhà tuyển dụng đang ngày càng tìm kiếm những tài năng có thể thực hiện các vai trò khác nhau.

“Thay vì chỉ tập trung vào các chuyên gia, các công ty hiện đang tìm kiếm những cá nhân có khả năng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, chẳng hạn như một nhà phát triển toàn diện có thể xử lý cả phát triển front-end (phần hiển thị của web ra bên ngoài giao diện và tương tác với người dùng. Vì vậy, nó chú trọng vào mặt trực quan, thẩm mỹ và bố cục dễ sử dụng) và back-end (BackEnd là tất cả những phần hỗ trợ hoạt động của website hoặc ứng dụng mà người dùng không thể nhìn thấy được)”.

Ngoài ra còn có nhu cầu về các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo với sự phổ biến bùng nổ của các công cụ AI tổng quát như ChatGPT, và công nghệ đó đang được áp dụng rộng rãi hơn trong các ngành công nghiệp.

Sự ổn định trong các công ty được cho là yếu tố then chốt để giữ chân nhân tài công nghệ

Báo cáo cho biết: “Các công ty có dòng tiền mạnh, khả năng sinh lời và mô hình kinh doanh bền vững với nền kinh tế đơn vị tốt sẽ có lợi thế trong việc thu hút và giữ chân nhân tài công nghệ; Mặt khác, các công ty kém ổn định hơn có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc giữ chân nhân tài công nghệ”.

Trên khắp châu Á, các kỹ sư phần mềm có trụ sở tại Singapore kiếm được nhiều tiền nhất — trung bình từ 3.703 đô la cho các vị trí cấp dưới đến 10.183 đô la cho các vị trí quản lý. Đài Loan và Malaysia lần lượt là các quốc gia trả lương cao thứ hai và thứ ba. Ảnh: @AFP..

Ông Ethan Ang, giám đốc điều hành và đồng sáng lập của NodeFlair, cho biết nhu cầu chưa từng có đối với các chuyên gia công nghệ có tay nghề cao đang “đẩy mức lương lên mức cao kỷ lục”.

“Khi các công ty trong nhiều ngành khác nhau ngày càng dựa vào công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng, giá trị của nhân tài công nghệ chưa bao giờ cao hơn thế”.

Kể từ tháng 11/2022, hơn 100.000 nhân viên công nghệ đã bị sa thải trên toàn cầu trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế. Ông Ang cho biết ngành công nghệ sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức trong việc thu hút, đãi ngộ và giữ chân nhân tài hàng đầu. Bối cảnh tuyển dụng cũng sẽ thay đổi khi các nhà tuyển dụng đối phó với sự gián đoạn công nghệ mới nhất, do các công cụ AI tổng quát như ChatGPT phát hành công khai vào tháng 11 năm ngoái chi phối diện rộng.